Pred Osnovnim sudom u Nišu nastavljeno je suđenje Ivanu Stefanoviću (24) iz Zaječara, optuženom da je izazvao saobraćajnu nesreću 10. juna prošle godine kod sela Malča, u kojoj je stradala trogodišnja Iskra Stojanović, dok su njeni roditelji i sestra povređeni.

Suđenju je prisustvovao i Goran Đorđević iz Zaječara, deda nastradale devojčice, koji je na ročište došao u majici sa natpisom "Istina za Iskru" i "Sjaji večno Iskra – Deda Meda". Nakon saslušanja svog zeta Mlađana Stojanovića i svedoka, izneo je niz optužbi na račun okrivljenog i njegove porodice.

- Okrivljeni ima pravo da se brani lažima, ali svi ostali moraju da govore istinu da ne bi podlegli krivičnom gonjenu. Istina je još te noći pogažena. Ne mogu da kažem trenutno na koji način, ali okrivljeni to dobro zna, šta je radio i kako je radio te noći, pa njemu na dušu, a nama bol. Njegova odbrana je jednom rečju ljigava. I ne samo njegova, nego i njegove majke i sestre koja je završila pravni fakultet ovde. Nikada se nisu izvinili, niti su nam izjavili saučešće – istakao je on.

Vidno potresen, Đorđević je govorio kroz suze, ne skrivajući bol zbog gubitka unuke i ogorčenje zbog, kako tvrdi, izostanka kajanja sa druge strane.

- Onog dana kada sam došao po telo male Iskre, prošlo je bilo nekoliko sati od udesa jer smo kasno bili obavešteni, mi smo u medijima pročitali šta se dogodilo, a nesreća je bila malo iza ponoći. To je zaprepašćenje da nas od pola 1 do ujutru niko nije obavestio. Njegova porodica je sve to znala. Kažu da vreme leči sve, a ja na svom primeru mogu da kažem da je vremenom sve teže. Svakim danom je sve teže. Da je on bio iskren, da je otvorio vrata da im pruži pomoć kada se sve dogodilo, ali ovako…šta očekivati od njega – pita se nesrećni čovek.

On kaže da se njegova ćerka veoma sporo oporavlja od tragedije i da nije u stanju da prisustvuje suđenjima.

- Ćerka nije znala za Iskru u bolnici. Njen rođendan je 3. jula, a Iskrin 4. jula. Kada se rodila, bila je najlepši poklon mojoj ćerci, a prošle godine saznala je za njenu smrt baš na rođendan. Raspitivala se kako ćemo proslaviti Iskrin rođendan – zajecao je deda Goran.

Pred sudom je svedočio i Mlađan Stojanović, otac nastradale devojčice, koji je izneo svoje viđenje nesreće i osporio nalaze saobraćajnog veštačenja.

- Uočio sam ga na udaljenosti od 30 do 50 metara, a do udarca je proteklo manje od sekunde što dokazuje da je vozio jako brzo. Takođe, iako je naše vozilo bilo jače oko 200 kg fabrički, plus možda još toliko preko jer smo u njemu bili supruga, ja dvoje dece i pretrpan gepek stvari pošto smo krenuli na more, on nas je odbacio sedam metara unazad. Smatram da je napravljen propust jer nije uzet kilometar-sat iz njegovog vozila koji uvek stane kada dođe do udarca. Znam da se tako utvrđuje brzina jer sam po zanimanju vatrogasac i učestvovao sam u spašavanju povređenih u udesima - objasnio je Stojanović.

On je naveo da je pokušao da izbegne sudar, ali da za to nije bilo dovoljno vremena.

- Kretao se ka meni bez kontrole, levo-desno, prešao je u moju traku i sve što sam stigao da uradim je da pustim gas i pritisnem kočnicu i odem malo udesno. To vozilo je prešlo u moju traku i nisam mogao da izbegnem udarac – istakao je Stojanović.

Nastavak suđenja zakazan je za 27. maj, kada bi pred sudom trebalo da budu saslušani veštaci sudskomedicinske i saobraćajne struke.

Podsetimo, porodica je sa decom pošla na more iz Zaječara. Na mestu nesreće videli su se delovi vozila rasuti po putu, a koliko je udarac bio silovit svedoči i slika dela motora koji je ostao u jarku pored puta.

Do nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila zaječarskih registarskih oznaka marke "fijat doblo" i "seat".

- Na teren su upućene četiri medicinske ekipe. Ustanovljeno je da se radi o nesreći sa jednim smrtnim ishodom, a bilo je još petoro povređenih koji su zadobili politraume grudnog koša, glave i stomaka. Transportovani su u niški Univerzitetski klinički centar na dalju dijagnostiku - rekla je dežurna doktorka te zdravstvene ustanove.

Druga devojčica je imala povrede lica i levog oka, i hospitalizovana je na Klinici za dečiju hirurgiju i ortopediju.

Pored nje, primljena je i T.Đ. (33), kojoj su nakon dijagnostike utvrđene povrede abdomena, sa prelomima obe butne kosti i desne podlaktice. Odmah joj je urađen hirurški zahvat abdomena u sali Urgentnog centra, nakon čega je hospitalizovana u intenzivnoj nezi Klinike za anesteziju.

Povređena su i dva muškarca. Pacijentu M.S. (34) dijagnostikovana je kontuzija jetre, pluća, prelom rebara, prelom desnog stopala i otvorena rana desne potkolenice, i on je hospitalizovan u intenzivnoj nezi Klinike za anesteziju.