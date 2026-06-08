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Meta se ponovo našla u centru rasprava o privatnosti nakon što je analiza magazina WIRED otkrila da kompanija u pozadini razvija tehnologiju za prepoznavanje lica namenjenu svojim pametnim naočarima. Iako funkcija još nije dostupna korisnicima, delovi sistema već se nalaze u aplikaciji Meta AI koja je preuzeta više desetina miliona puta.

Prema rezultatima analize, funkcija nosi interno ime „NameTag“ i osmišljena je tako da identifikuje osobe koje se pojave ispred kamere pametnih naočara. Kada sistem prepozna nekoga, korisnik bi mogao da dobije obaveštenje o identitetu osobe koju vidi, što otvara brojna pitanja o privatnosti i potencijalnim zloupotrebama.

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Tehnologija je stigla pre zvanične najave

Posebnu pažnju privukla je činjenica da su ključne komponente sistema integrisane u aplikaciju još početkom godine. To se dogodilo u trenutku kada je Meta javno govorila da tek razmatra mogućnosti upotrebe prepoznavanja lica i da bi eventualno uvođenje takve opcije zahtevalo pažljiv pristup.

Analiza koda pokazala je da je kompanija postepeno dodavala potrebne elemente kroz više ažuriranja. Na taj način je infrastruktura za buduću funkciju već raspoređena na veliki broj uređaja, iako korisnici trenutno nemaju mogućnost da je aktiviraju niti da je vide u svakodnevnoj upotrebi.

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Kako bi NameTag mogao da radi

Prema dostupnim informacijama, sistem koristi tri modela veštačke inteligencije. Prvi pronalazi lica u kadru, drugi ih izdvaja iz fotografije ili video-snimka, dok treći pretvara njihove karakteristike u jedinstveni biometrijski zapis koji omogućava poređenje sa postojećim podacima.

Kada bi funkcija bila aktivirana, naočare bi snimljena lica upoređivale sa biometrijskim zapisima sačuvanim na telefonu korisnika. Ako dođe do poklapanja, sistem bi prikazao obaveštenje o prepoznatoj osobi. Istovremeno, druga lica mogla bi biti privremeno sačuvana i obrađena unutar aplikacije.

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Povratak ideje koja je nekada odbačena

Mnogi posmatrači podsećaju da je Meta još 2021. godine objavila gašenje svog sistema za prepoznavanje lica na Facebooku. Tada je kompanija saopštila da briše više od milijardu biometrijskih šablona korisnika nakon višegodišnjih sporova i regulatornih pritisaka.

Tokom prethodne decenije Meta se suočavala sa brojnim kritikama zbog načina na koji je prikupljala i obrađivala biometrijske podatke. Kompanija je pristala i na značajna finansijska poravnanja u sudskim postupcima povezanim sa zaštitom privatnosti, što novu inicijativu čini još kontroverznijom.

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Stručnjaci upozoravaju na moguće posledice

Nezavisni istraživači koji su pregledali aplikaciju smatraju da se projekat nalazi u poodmakloj fazi razvoja. Kuper Kvintin iz Electronic Frontier Foundation izjavio je da funkcija deluje gotovo spremno za upotrebu i upozorio da bi mogla da pretvori korisnike u deo široko rasprostranjenog sistema nadzora.

Slične zabrinutosti dele i organizacije koje se bave zaštitom građanskih prava. Više od sedamdeset grupa pozvalo je Metu da odustane od projekta, navodeći da bi ovakva tehnologija omogućila lako i neprimetno prepoznavanje ljudi na javnim mestima. Prema njihovom mišljenju, širenje takvih alata moglo bi postepeno da promeni društveni odnos prema privatnosti i učini biometrijski nadzor uobičajenim delom svakodnevice.

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Meta tvrdi da odluka još nije doneta

Iz Mete poručuju da prisustvo koda ne znači da će funkcija sigurno biti lansirana. Portparol kompanije Rajan Danijels izjavio je da se radi o istraživanju mogućih proizvoda i da konačna odluka o budućnosti sistema još nije doneta.

Ipak, brojna pitanja ostaju bez odgovora. Nije poznato čija bi lica mogla da se nađu u bazi za prepoznavanje, na koji način bi se takvi podaci prikupljali, niti da li bi informacije ikada bile vraćane na servere kompanije. Zbog toga će razvoj NameTag sistema verovatno nastaviti da izaziva pažnju stručnjaka, regulatora i zagovornika privatnosti širom sveta.