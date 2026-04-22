Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv terorizma i Bezbednosno-informativne agencije, uhapsili su F. Đ. (20) zbog sumnje da je izvršio krivično delo učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi.

Prilikom hapšenja kod osumnjičenog je pronađena vojna knjižica ukrajinske vojske, kompletna maskirna uniforma sa obeležjima ukrajinske vojske, šlem sa ugrađenom kamerom i prateća dokumentacija o stupanju F. Đ. u službu u ukrajinskoj vojsci.

Oduzeti predmeti F. Đ. Rat u Ukrajini Foto: Mup