Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi i Sremskoj Mitroviciuhapsili su juče A. Đ. (19) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, a detalji ovog jezivog zločina šokirali su javnosti! Kako smo već pisali, tinejdžer je osumnjičen da je ubio dečka svoje majke, Miloša Pavlovića (48), a potom pokušao da prikrije zločina, spalivši telo. Ono što dodatno budi jezu, jeste informacija da je osumnjičeni telo čuvao u svojoj kući dok nije pronašao adekvatno mesto gde bi ga se otarasio.

Kako se sumnja, on je u noći 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio četrdesetosmogodišnjeg muškarca u porodičnoj kući u kojoj je živeo sa majkom i mlađim bratom.

Osumnjičeni A.Đ.

Prema navodima policije, osumnjičeni je naredne noćitelo prevezao u atar sela Hrtkovci, gde ga je polio benzinom i zapalio, pokušavajući da prikrije tragove zločina.

Ubistvo u Rumi

Telo je pronađeno u ponedeljak oko 21 čas, nakon čega je usledila brza i koordinisana akcija policije. Osumnjičeni je lociran i lišen slobode u kratkom roku.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, određeno mu je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Prema nezvaničnim informacijama, motiv ubistva mogla bi biti netrpeljivost koju je mladić gajio prema žrtvi, koja je navodno bila u emotivnoj vezi sa njegovom majkom.

Meštani navode da je osumnjičeni i ranije bio poznat policiji.

- Pravio je probleme i krao novac. Policija je dolazila više putazbog njega - rekao je jedan od meštana.

Pojedine komšije tvrde da je telo nakon ubistva neko vreme bilo u kući, a potom i u vozilu, pre nego što je odvezeno i zapaljeno u ataru.

Tačne okolnosti i tok događaja biće utvrđeni tokom istrage.

Osumnjičeni bi danas trebalo da bude priveden na saslušanje u tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

Podsetimo, za zločin je osumnjičeni A. Đ. (19) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Kako se sumnja, on je u toku noći 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio četrdesetosmogodišnjeg muškarca, a potom naredne noći telo prevezao u atar sela Hrtkovci, gde ga je polio benzinom i zapalio.

Inače, za ubijenog Miloša komšije imaju samo reči hvale.

Ubijeni Miloš Pavlović

- Miloš je radio na stovarištu građevinskog materijala, bio je vredan i pošten čovek. Njegova majka se preudala za vlasnika tog stovarišta i sa tim muškarcem mu rodila brata koji je prijavio Milošev nestanak - započela je priču Miloševa bliska prijateljica.