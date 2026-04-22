TELO UBIJENOG MILOŠA PRVO KRIO U SVOJOJ KUĆI, PA U AUTU I NA KRAJU GA SPALIO: Isplivali novi jezivi detalji zločina kod Rume, tinejdžer sve šokirao!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi i Sremskoj Mitroviciuhapsili su juče A. Đ. (19) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, a detalji ovog jezivog zločina šokirali su javnosti! Kako smo već pisali, tinejdžer je osumnjičen da je ubio dečka svoje majke, Miloša Pavlovića (48), a potom pokušao da prikrije zločina, spalivši telo. Ono što dodatno budi jezu, jeste informacija da je osumnjičeni telo čuvao u svojoj kući dok nije pronašao adekvatno mesto gde bi ga se otarasio.
Kako se sumnja, on je u noći 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio četrdesetosmogodišnjeg muškarca u porodičnoj kući u kojoj je živeo sa majkom i mlađim bratom.
Prema navodima policije, osumnjičeni je naredne noćitelo prevezao u atar sela Hrtkovci, gde ga je polio benzinom i zapalio, pokušavajući da prikrije tragove zločina.
Telo je pronađeno u ponedeljak oko 21 čas, nakon čega je usledila brza i koordinisana akcija policije. Osumnjičeni je lociran i lišen slobode u kratkom roku.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, određeno mu je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
Prema nezvaničnim informacijama, motiv ubistva mogla bi biti netrpeljivost koju je mladić gajio prema žrtvi, koja je navodno bila u emotivnoj vezi sa njegovom majkom.
Meštani navode da je osumnjičeni i ranije bio poznat policiji.
- Pravio je probleme i krao novac. Policija je dolazila više putazbog njega - rekao je jedan od meštana.
Pojedine komšije tvrde da je telo nakon ubistva neko vreme bilo u kući, a potom i u vozilu, pre nego što je odvezeno i zapaljeno u ataru.
Tačne okolnosti i tok događaja biće utvrđeni tokom istrage.
Osumnjičeni bi danas trebalo da bude priveden na saslušanje u tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.
Inače, za ubijenog Miloša komšije imaju samo reči hvale.
- Miloš je radio na stovarištu građevinskog materijala, bio je vredan i pošten čovek. Njegova majka se preudala za vlasnika tog stovarišta i sa tim muškarcem mu rodila brata koji je prijavio Milošev nestanak - započela je priču Miloševa bliska prijateljica.
- Tog dana Miloš je otišao na posao i to je poslednje što su iz porodice čuli o njemu. Tada se kući uopšte nije vratio, verovatno je nakon posla produžio kod devojke gde je nastao horor. Odatle se živ nije vratio. Brat je odmah prijavio nestanak kada je shvatio da nema ni traga ni glasa o njemu, međutim, na kraju se ispostavilo da je Miloš ubijen.