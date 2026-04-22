Pred Višim sudom u Nišu danas je održana završna reč na suđenju grupi razbojnika koji su 21. avgusta 2024. godine brutalno pretukli i opljačkali Lj.A. (60) i njegovu majku B.A. (81) u zaplanjskom selu Veliki Krčimir.

Više javno tužilaštvo u Nišu je zatražilo najmanje 10 godina zatvora za izvršioce i najmanje sedam godina za saizvršioca M.L. U ovom krvavom slučaju postoji još jedan saizvršioc, M.S. koji je postigao sporazum za tužilaštvom i novčano je kažnjen.

Za ovo svirepo delo na optuženičkoj klupi su D.S. (32) i N. R. (28) iz Kovina. I.B. (55) iz okoline Niške Banje kao i M.L. (51) iz Niša. Oni se terete za razbojništvo u saizvršilaštvu gde su oteli dragocenosti u ukupnoj vrednosti od oko 1,5 miliona dinara.

Tužilac Aleksandar Kaličanin je rekao da je predlog sudu o visini kazne proistekao iz samog brutalnog čina na koji je krivično delo učinjeno. On je rekao da je iskazana brutalnost i prekomerna sila.

Ovaj predlog tužilaštva od najmanje deset i sedam godina robije su branioci okrivljenih okarakterisali kao "odmazdu, a ne kaznu". Branioci izvršilaca su rekli da su svi priznali krivično delo, da su sarađivali sa sudom i da zaslužuju manju kaznu od predložene.

Saša Knežević, advokat jednog od branjenika je rekao da bi elektronska nanogica sa nadzorom bila razumna kazna. Sva trojica osumnjičenih za razbojništvo su danas pred sudom rekli da se kaju zbog toga što su uradili ovoj porodici i molili sud za blažu kaznu od tužilačkog predloga.

Kod saizvršioca M.L. je situacija drugačija jer on tvrdi da uopšte nije vozio svoj automobil Pasat jer je ranije bilo utvrđeno da su razbojnici došli Opel Astrom.

- Na kamerama se lepo vidi da sam dovezao ženu i dete ispred zgrade u Branka Krsmanovića ulici, parkirao ga i posle toga ušao u zgradu. Na drugom snimku se vidim posle toga kako izlazim iz zgrade da prošetam kuče. Dakle u vreme izvršenja krivičnog dela nisam bio u Krčimiru - rekao je M.L. u završnoj reči.

Njegov advokat Goran Đorđević je naveo da su osnove tereta tužilaštva to što je na elektronskom pretraživaču nekoliko dana posle razbojništva pretraživao cenu zlatnika "Franc Jozef" i što mu je telefon u vreme krvavih scena bio nedostupan. Đorđević je rekao da s M.L. inače bavi prodajom zlata.

Podsetimo, krvave scene u kući majke i sina odvijali su se između 21 i 23 sata.

Tražili 100.000 evra u zamenu za život majke

Kako je tužilaštvo utvrdilo, a to se ranije čulo i na sudu, do Velikog Krčimira razbojnike je navodno dovezao M.L. i ostao da ih čeka u vozilu dok je I.B. svojim saučesnicima pokazao kuću žrtava. D.S. i N.R. su se maskirali i zalupali na vrata. Kada im je oštećeni Lj.A. otvorio, upali su u kuću i odmah počeli da ga tuku. Užasnutoj majci nagurali su peškir u usta, obmotali joj glavu selotejp trakom i vezali joj ruke.

Potom je, rečeno je ranije na sudu, jedan od razbojnika izrekao pretnju:

- Baba, daj 100.000 evra ili koljem!

Njenom sinu su vezali ruke kablom od televizora i tukli ga rukama i nogama vičući :

- Majku ću da ti koljem, daj 100.000 evra!

LJ.A im je nakon toga kazao da prestanu da ih tuku i da će im dati novac i zlato.

Prema ranijim navodima iz optužnice, oni su otišli do kuhinje. Dragocenosti su bile iza jedne od pločica u kuhinji. Uzeli su 20.000 evra i 24 dukata vrednih preko milion dinara. nakon njihovog bega, Lj.A. je imao povrede, a majka je preživela tešku traumu.

Njih je do apartmana odvezao M.S. nakon čega su otputovali u Nemačku. Po povratku u zemlju, I. B. u jednoj zlatari prodao dukate za skoro 600.000 dinara, ali je brzo uhapšen i klupko razbojništva se odmotalo.