ŠKALJARCI SMAKLI KAVAČKE ČUVARE DROGE I OTELI MILIONSKI TOVAR SA TAJNE LOKACIJE NA MAJORCI! Otkrivena sudbina dvojice pripadnika klana i 400 kg kokaina!
Krvavi rat do istrebljenja pripadnika nekada jedinstvenog škaljarskog klana, koji se 2014. pocepao na dve kriminalne grupe posle nestanka 200 kilograma kokaina iz štek-stana prve žrtve obračuna Gorana Radomana, i dalje traje, s obzirom na to da je hapšenjem plaćenika škaljaraca isplivala i istina o nestanku neverovatnih 400 kilograma droge 2018. koju su čuvali dvojica suparničkog klana!
Podsetimo, širom Evrope sve do Južne Amerike u krvavim sukobima u automobilima, na ulicama, u restoranima i na sahranama ubijeno je najmanje 90 ljudi. Sada, posle šest godina, istraga je pokazala da su škaljarci u periodu od 2017. do 2019. posebno bili nemilosrdni, a sve je kulminiralo brutalnom likvidacijom dvojice kavčana, i to zbog neverovatnih 400 kilograma kokaina!
- Prva žrtva sukoba nekada najboljih prijatelja bio je upravo Radoman. Ubijen je 15. februara 2015. u garaži zgrade na Novom Beogradu u kojoj je živeo. Tako je počela Zvicerova krvava osveta - podseća sagovornik Kurira.
Sledeći na spisku za egzekuciju bio je nekada Zvicerov blizak saradnik i prijatelj Goran Đuričković, pošto je vođa "kavčana" čuo glasine da su on i Radoman posle raskola pripremali njegovo ubistvo. Đuričković je inače bio zet legendarnog fudbalera Vladimira Petrovića Pižona i likvidiran je iz snajpera 27. oktobra 2015. u Budvi. Posle prve dve likvidacije ubistva su nastavila da se nižu sa obe strane.
Istragom koju vodi Specijalno državno tužilaštvo, otkriveno je da su optuženi Stefan Janković i Stefan Mićić, zajedno sa sada pokojnim Zijadom Nurkovićem i još nekoliko neidentifikovanih saradnika, pod vođstvom Alana Kožara i Mileta Radulovića, isplanirali da uklone konkurenciju i preuzmu milionski vredan tovar droge.
Meta kavčani čuvari droge
Žrtve ovog brutalnog obračuna bili su kavčani Siniša Vlahović i Davor Prelević, državljani Crne Gore, za koje se sumnjalo da na tajnoj lokaciji na Majorci čuvaju ogromnu količinu kokaina za suparnički klan.
Inače, njih dvojica su navodno radili za Kotoranina Slobodana Kašćelana, jednog od vođa kavačkog klana. A na jednom od suđenja vođi, rečeno je da su obojica prvobitno bili radnici u njegovim lokalima u Kotoru i Tivtu.
Prema istrazi, čim je stigla informacija o "štek" kući sa drogom, pokrenuta je akcija.
- Po dobijanju informacije da suparnici čuvaju najmanje 400 kg kokaina, škaljarci su skovali plan, likvidirali su dvojicu čuvara kokaina i preuzeli ogromni tovar - kaže izvor upoznat sa istragom.
Nestali bez traga
Ono što ovaj slučaj čini još jezivijim jeste činjenica da tela ubijenih nikada nisu pronađena. Pretpostavlja se da su sakrivena negde u Španiji.
- Sumnja se da su dvojica kavčana likvidirana u junu 2018. godine, nakon čega su pripadnici klana na čijem čelu je bio Alan Kožar, preuzeli 400 kilograma kokaina, a tela ubijenih sakrili na za sada nepoznatu lokaciju u Španiji.
Alan Kožar (43), vođa barske kriminalne grupe i istaknuti član škaljarskog klana, podsetimo, ubijen je 23. jula 2020. godine na grčkom ostrvu Krf. Tom prilikom likvidiran je i Damir Hadžić (46), dok su se vraćali sa plaže ispred vile u kojoj su boravili. Na njih je ispaljeno 29 hitaca.
Inače, droga, zbog koje je sve i počelo, navodno je odmah podeljena među članovima klana.
Dva klana imena su dobila po prigradskim naseljima Kotora Kavač i Škaljari. Prve komšije, najbolji prijatelji koji su zajedno rasli u malom primorskom gradu, postali su krvni neprijatelji. Izvori upoznati s prilikama u podzemlju ispričali su za medije da su pokojni Jovan Vukotić i odbegli Radoje Zvicer nekada bili bliski prijatelji. Tvrdili su čak da postoje fotografije na kojima je zabeleženo da je Vukotić čak bio na svadbi Radoja i Tamare Zvicer.
- U godinama posle izbijanja sukoba nudili su milione evra za glavu onog drugog, a navodno je Tamara Zvicer, koja je suprugu spasla život kada je na njega pucano u Kijevu, uz vatromet i muziku proslavila ubistvo vođe "škaljaraca" u Istanbulu - podseća sagovornik Kurira.