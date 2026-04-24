Slušaj vest

Krvavi rat do istrebljenja pripadnika nekada jedinstvenog škaljarskog klana, koji se 2014. pocepao na dve kriminalne grupe posle nestanka 200 kilograma kokaina iz štek-stana prve žrtve obračuna Gorana Radomana, i dalje traje, s obzirom na to da je hapšenjem plaćenika škaljaraca isplivala i istina o nestanku neverovatnih 400 kilograma droge 2018. koju su čuvali dvojica suparničkog klana!

Podsetimo, širom Evrope sve do Južne Amerike u krvavim sukobima u automobilima, na ulicama, u restoranima i na sahranama ubijeno je najmanje 90 ljudi. Sada, posle šest godina, istraga je pokazala da su škaljarci u periodu od 2017. do 2019. posebno bili nemilosrdni, a sve je kulminiralo brutalnom likvidacijom dvojice kavčana, i to zbog neverovatnih 400 kilograma kokaina!

Foto: Printscreen, Ilustracija, Privatna Arhiva

Rat koji ne prestaje

- Prva žrtva sukoba nekada najboljih prijatelja bio je upravo Radoman. Ubijen je 15. februara 2015. u garaži zgrade na Novom Beogradu u kojoj je živeo. Tako je počela Zvicerova krvava osveta - podseća sagovornik Kurira.

Sledeći na spisku za egzekuciju bio je nekada Zvicerov blizak saradnik i prijatelj Goran Đuričković, pošto je vođa "kavčana" čuo glasine da su on i Radoman posle raskola pripremali njegovo ubistvo. Đuričković je inače bio zet legendarnog fudbalera Vladimira Petrovića Pižona i likvidiran je iz snajpera 27. oktobra 2015. u Budvi. Posle prve dve likvidacije ubistva su nastavila da se nižu sa obe strane.

Istragom koju vodi Specijalno državno tužilaštvo, otkriveno je da su optuženi Stefan Janković i Stefan Mićić, zajedno sa sada pokojnim Zijadom Nurkovićem i još nekoliko neidentifikovanih saradnika, pod vođstvom Alana Kožara i Mileta Radulovića, isplanirali da uklone konkurenciju i preuzmu milionski vredan tovar droge.

Meta kavčani čuvari droge

Žrtve ovog brutalnog obračuna bili su kavčani Siniša Vlahović i Davor Prelević, državljani Crne Gore, za koje se sumnjalo da na tajnoj lokaciji na Majorci čuvaju ogromnu količinu kokaina za suparnički klan.

Slobodan Kašćelan Foto: Printscreen

Inače, njih dvojica su navodno radili za Kotoranina Slobodana Kašćelana, jednog od vođa kavačkog klana. A na jednom od suđenja vođi, rečeno je da su obojica prvobitno bili radnici u njegovim lokalima u Kotoru i Tivtu.

Prema istrazi, čim je stigla informacija o "štek" kući sa drogom, pokrenuta je akcija.

- Po dobijanju informacije da suparnici čuvaju najmanje 400 kg kokaina, škaljarci su skovali plan, likvidirali su dvojicu čuvara kokaina i preuzeli ogromni tovar - kaže izvor upoznat sa istragom.

Nestali bez traga

Ono što ovaj slučaj čini još jezivijim jeste činjenica da tela ubijenih nikada nisu pronađena. Pretpostavlja se da su sakrivena negde u Španiji.

- Sumnja se da su dvojica kavčana likvidirana u junu 2018. godine, nakon čega su pripadnici klana na čijem čelu je bio Alan Kožar, preuzeli 400 kilograma kokaina, a tela ubijenih sakrili na za sada nepoznatu lokaciju u Španiji.

Alan Kožar (43), vođa barske kriminalne grupe i istaknuti član škaljarskog klana, podsetimo, ubijen je 23. jula 2020. godine na grčkom ostrvu Krf. Tom prilikom likvidiran je i Damir Hadžić (46), dok su se vraćali sa plaže ispred vile u kojoj su boravili. Na njih je ispaljeno 29 hitaca.

Inače, droga, zbog koje je sve i počelo, navodno je odmah podeljena među članovima klana.

Jedinstveni klan Foto: Privatna Arhiva

Dva naselja

Dva klana imena su dobila po prigradskim naseljima Kotora Kavač i Škaljari. Prve komšije, najbolji prijatelji koji su zajedno rasli u malom primorskom gradu, postali su krvni neprijatelji. Izvori upoznati s prilikama u podzemlju ispričali su za medije da su pokojni Jovan Vukotić i odbegli Radoje Zvicer nekada bili bliski prijatelji. Tvrdili su čak da postoje fotografije na kojima je zabeleženo da je Vukotić čak bio na svadbi Radoja i Tamare Zvicer.

- U godinama posle izbijanja sukoba nudili su milione evra za glavu onog drugog, a navodno je Tamara Zvicer, koja je suprugu spasla život kada je na njega pucano u Kijevu, uz vatromet i muziku proslavila ubistvo vođe "škaljaraca" u Istanbulu - podseća sagovornik Kurira.

