HLADNOKRVNO UBIO KUMU, BIO OPSEDNUT, A MOŽDA NEĆE NI IĆI NA ROBIJU?! Evo šta se dešava sa osumnjičenim Duškom iz Niša, overio ženu kad je došla iz vrtića!
Više javno tužilaštvo u Nišu predložilo je Višem sudu da Nišlija Duško G. (55) bude smešten u psihijatrijskoj ustanovi jer je u vreme hladnokrvnog ubistva svoje kume Aleksandre Š.(43) bio neuračunljiv.
To je pokazalo medicinsko veštačenje komisije u psihijatrijskoj bolnici u Toponici, što je i dovelo do ovog predloga za izricanje mere bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi. Sada na sudu ostaje da odluči na glavnom pretresu da li će osumnjičeni Duško G. da dobije doživotni zatvor ili boravak u psihijatrijskog bolnici.
Ubistvo se dogodilo 6. februara oko 7.30 časova na raskrsnici Ulica Balačkih odreda i Stanoja Glavaša u Nišu, u blizini kuće nesrećne žene.
Osumnjičeni je bio u društvu drugog muškarca kada je ispalio nekoliko hitaca u Aleksandru sa kojom je u kumovskim vezama. Aleksandra je ubijena kada se vraćala iz vrtića gde je ostavila dete. Na sahrani Aleksandre su se čuli neki detalji da joj je emotivne poruke slao i iz zatvora pa se pretpostavlja da mu je ona bila opsesija.
Duško G. je osumnjičen da je u Aleksandru ispalio tri metka, udaljio se, a potom se vratio da je overi. Jezivu scenu su zabeležile i nadzorne kamere.
- Posle zločina ubica i njegov saučesnik su pobegli sa lica mesta, dok su komšije i prolaznici alarmirali policiju i Hitnu pomoć jer su čuli pucnjavu. Lekari Hitne pomoći, nažalost su samo mogli da konstatuju smrt žene - rekao je izvor Kurira.
Jezive reči
Niška policija nakon dojave o teškom zločinu blokirala je ceo kraj, a osumnjičeni ubica lišen je slobode tokom bekstva i to u predelu Aleksinca.
Očevici zločina ispričali su ranije za Kurir jezive scene.
- Pored žene su stajala dva muškarca. Jedan je imao pištolj. Video me je, nisam imao gde da pobegnem. Uperio je pištolj u mene i rekao: "Beži, ti mi ne trebaš!" - ispričao je ranije za Kurir uplašeni žitelj ovog niškog kraja.
Druga meštanka je rekla da je čula pucnjavu, ali da je mislila da je u pitanju neko slavlje.
- Kasnije sam čula sirene i rotacije policije i Hitne pomoći. Kada sam krenula na pijacu videla sam šta se desilo. Ženu koja je ubijena poznajem iz viđenja.
Aleksandra Š. je imala dva deteta i bavila se proizvodnjom jabukovog sirćeta. Taj posao je nasledila od oca Jovice koji je preminuo dva meseca pre njenog ubistva.