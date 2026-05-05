Suđenje Ljubisavu T. (81) koji je optužen da je 28. avgusta prošle godine iz lovačke puške "mauzer" ubio svog komšiju Jovana M. (80), u ataru sela Pirkovac kod Svrljiga, a onda njegovo telo premestio u susedno selo Radenkovac, održano je danas u Višem sudu u Nišu.

Sudsko veće je odbilo danas Ljubisavov zahtev za razrešenje svog advokata, imenovanog po službenoj dužnosti, Dalibora Lazovića. Okrivljeni je obrazložio da ga advokat nije obavestio o nalazima psihijatrijskog izveštaja.

Mesto zločina u selu kod Svrljiga

- Nije me obavestio, a ne dopadaju mi se ni njegove primedbe na taj izveštaj - rekao je optuženi.

Kako je rečeno danas na sudu, na sledećem ročištu bi trebalo pribaviti izveštaj o uzroku smrti Jovana M., kada bi i veštak trebalo da da svoju izjavu.

Ubijeni i okrivljeni, kako smo ranije pisali, nisu razgovarali preko 40 godina, a onda su se sreli u bašti na granici svojih njiva.

Ljubisav T. je imao neotkočenu pušku u ruci. Onda je Jovana optužio da mu je ukrao neki novčanik s novcem sa stola u kući. Kada je ovaj to negirao, prema Ljubisavovim rečima, došlo je do otimanja o oružje koje je u jednom trenutku opalilo i pogodilo Jovana u grudi, nakon čega je odmah nastupila smrt.

Kako je optuženi ranije naveo na sudu, on je "preneo telo u Radenkovac kako bi dobio na vremenu jer je odmah hteo da napusti Srbiju".

Osumnjičeni Ljubisav T.

- Pošao sam da vršim kontrolu da li su divlje životinje i štetočine napravile neku štetu na njivama. Pušku sam dva ili tri dana ranije sakrio u njivi da se s njom ne bih šetao po selu. Držao sam pušku u desnoj ruci kada sam na graničniku njiva video oštećenog kako čupa travu. Prilazio sam mu s namerom da ga pitam gde je nestao novčanik s mog stola u kući krajem jula. Imao sam nameru da mu kažem, da to što radi, sve se vidi. On se bavi nekakvom magijom, hipnozom, magijskim trikovima, ne znam ni ja šta je to i upitao sam ga: "Gospodine, šta je bilo s mojim novčanikom?",odgovoirio mi je: "Kakav novčanik, kakav vrag!". Kada sam ga to pitao, pušku sam držao u neutralnom položaju. Onda je on desnom rukom, na kojoj je imao rukavicu, uzeo za cev pušku. Onda sam ja počeo da je povlačim i levom rukom. Onda je i on upotrebio levu ruku tako da smo se obojica otimali obema rukama i tada vje došlo do opaljenja puške. On je izdahnuo za tri ili četiri sekunde. Trebalo mi je pola sata da se smirim posle toga. Prste nisam mogao da kontrolišem. Tada sam ga traktorom preneo u drugo selo kako bih dobio na vremenu jer sam hteo da napustim prostor Srbije - ispričao je orkivljeni za ubistvo iznoseći svoju odbranu.

Kako je dodao, sutradan je otišao kod zubara.

- Policija je bila efikasna i uhapšen sam u roku od 24 sata u Nišu - ispričao je ranije Ljubisav T. u sudu.

On je rekao i da je u tom otimanju puške, cev imala razna usmerenja, u jednom trenutku je pukla naramenica, ali je naveo i da ne zna kako je puška opalila i da ne može precizno da kaže kako je oroz povučen.

Komšija pokazuje prikolicu kojom je premešteno telo ubijenog

- Do svega ovoga ne bi došlo da se oštećeni nije uhvatio za pušku. U tom trenutku opaljenja puške, ja sam bio na uzvišici, na gomili trave. Ne znam da li je oštećeni bio bolestan od kleptomanije ili nešto drugo, ali znam da se u nekim sličnim situacijama bavio kletvama, plakao, ljubio zemlju, obraćao se bogu. Zaista sam imao nameru da mu kažem da to što radi se sve vidi - naveo je okrivljeni Ljubisav T., inače vitalni starac koji je sam živeo u selu Pirkovac, a koje sada ima 12 stanovnika.

On je, tokom iznošenja odbrane, precizirao da je pušku našao na nekoj građevinskoj ruševini pre 20 godina i od tada je krio, ali i da nije policiji prijavio krađu novčanika.