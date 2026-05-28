Na društvenoj mreži Reddit povela se zanimljiva diskusija nakon što je jedan korisnik pre pet godina postavio pitanje: "Da li ste bili u zatvoru i kakva su vam iskustva?"

Odgovori su počeli da se nižu, a među njima se našla i ispovest mladića, potpisan kao Dušan, koji je podelio iskustvo svog rođaka, koji je pre nekoliko godina šest meseci proveo iza rešetaka zbog kafanske tuče.

Kako je naveo, njegov rođak nije bio u nekom od najstrožih zatvora poput Kazneno-popravni zavod Zabela ili Centralnog zatvora, već u manjem okružnom zatvoru, zbog čega su uslovi navodno bili nešto blaži. Ipak, kaže da boravak tamo ni približno nije izgledao kao u filmovima.

- Nije bilo strašno kao što ljudi zamišljaju, ali svakako nije mesto gde bi iko želeo da završi - napisao je korisnik.

"Gurali su mu glavu u wc šolju"

Posebno težak period, prema njegovim rečima, bio mu je prvih nekoliko dana, kada su nove zatvorenike smeštali u veliku zajedničku spavaonicu. Tamo su, kako tvrdi, boravili i ljudi koji su namerno činili sitna krivična dela samo kako bi zimu proveli na toplom, uz obezbeđenu hranu.

- Početkom zime je bilo mnogo Roma koji su bukvalno obijali trafike da bi prezimili u zatvoru, gde bi makar imali hranu i grejanje. Teški socijalni slučajevi. Pričao mi burazer kako mu je to bio najteži period i kako ne bi svako mogao to da izdrži.

Mog burazera nisu puno maltretirali jer ima dva metra i 120 kila, ali su se okomili na nekog malog Roma od 20 godina koji je bio blago isfeminiziran.Tukli ga, maltretirali, terali po ceo dan da radi sklekove i slično, gurali su mu glavu u wc šolju - napisao je on dodajući:

- Niko od čuvara nije ni reagovao. Brat se bojao da mu odgovori, kako i njega ne bi maltretirali. Bio je u strahu da neko tamo nije sakrio žilet pa da ga unakazi za ceo život. Poslednji dan kada su mu rekli da pakuje stvari je prebio nekoga koji mu je urinirao po krevetu noć kad je stigao.

Ipak, situacija se kasnije promenila kada je njegov rođak premešten u manju ćeliju sa još trojicom zatvorenika. Tu su dani, kako kaže, prolazili mnogo mirnije.

Zatvor mu promenio život iz korena

- Kartali su se, igrali šah, rešavali ukrštene reči, čitali knjige i trenirali. Praktično neki penzionerski život - naveo je korisnik.

Dodao je i da je hrana bila loša, ali da su porodice redovno slale pakete, pa su zatvorenici uspevali da organizuju normalnije obroke.

Na kraju ispovesti istakao je da je njegovom rođaku boravak u zatvoru, koliko god zvučalo paradoksalno, pomogao da promeni životne navike.

Pre odlaska iza rešetaka, družio se sa huliganima, učestvovao u tučama i počeo da zalazi u kriminalne krugove, a zatvor mu je, kako tvrdi, bio upozorenje da promeni pravac kojim ide. Čak je ostao u kontaktu sa pojedinim cimerima iz ćelije, sa kojima se i danas povremeno viđa.

- Brat mi kaže kako mu je bio koristan zatvor da se malko smiri jer je baš bio propalica pre. Išao je sa najgorim huliganima na utakmice, tukao se po gradu, malko i počinjao dilovati.

Samo je bilo pitanje vremena kad bi se učlanio u grupu nekog Velje Nevolje gde bi nagrabusio za ceo život. Cimeri su mu bili relativno gotivni likovi tako da je i dan danas u kontaktu sa njima i ponekad izađu u kafanu.

