Slušaj vest

Republika Srbija nalazi se petu godinu za redom u grupi zemalja sa adekvatnim kapacitetima i prosečnom opterećenošću kad je u pitanju smeštaj osuđenih i pritvorenih lica, pokazuje najnoviji izveštaj Saveta Evrope (SE).

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić izjavio je da najnoviji izveštaj SE pokazuje da je Uprava među prioritetnim pitanjima postavila unapređenje materijalnih uslova u kojima borave lica lišena slobode.

Mile Jandrić Foto: UIKS

- Vrlo važno pitanje rešavamo zahvaljujući ogromnim naporima i radu na brojnim projektima koji su pokrenuti 2012. godine - rekao je Jandrić. On je dodao da Srbija i dalje ima neujednačenu opterećenost po zavodima i da se zato nastavlja sa projektima izgradnje novih objekata i rekonstrukcije postojećih, posebno u onim zavodima gde je prisutna najveća fluktuacija lica.

Jandrić je ukazao da najnoviji izveštaj SE ponovo pokazuje da problem sa smeštajnim kapacitetima imaju mnogo bogatije države poput Francuske, Italije, Belgije, Kipra, Mađarske, Rumunije i drugih zemalja koje imaju "veoma visoku", odnosno "visoku" opterećenost, a da se od prošle godine po prvi put na listi zemalja sa nedovoljnim kapacitetima nalazi i Švedska.

- Jasno je da veliki broj evropskih država ulaže ogromne napore u rešavanju pitanja smeštajnih kapaciteta i to je ono što je svim upravama i direktoratima zajedničko - istakao je Jandrić.

Foto: UIKS

On je podsetio da Uprava sprovodi aktivnosti propisane Strategijom razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija za period 2022-2027. godine u cilju poboljšanja materijalnih uslova u zatvorima.

U KPZ za žene u Požarevcu je u decembru završena izgradnja objekta za 250 osuđenica čime je u potpunosti rešeno pitanje smeštajnih kapaciteta u jedinom zavodu tog tipa u zemlji pošto je 2019. godine otvoren moderan paviljon za 165 lica.

U najvećem zavodu u zemlji, KPZ Sremska Mitrovica, do kraja godine trebalo bi da bude završena izgradnja modernog paviljona za 192 lica budući da je 2020. godine izgrađen objekat za smeštaj 320 osuđenika.

Foto: UIKS

U KPZ Požarevac (Zabela) se privode kraju radovi na izgradnji paviljona za 220 osuđenika, a u zavodu su zaključno sa 2021. godinom izgrađena tri paviljona za smeštaj 664 lica.

Jandrić je podsetio da je u Okružnom zatvoru u Beogradu završeno renoviranje svih 12 blokova čime je najveća pritvorska jedinica dobila skoro 40 odsto više smeštajnih kapaciteta.

Foto: UIKS

Kad je u pitanju druga po veličini pritvorska jedinica - OZ Novi Sad, koja kao i OZ Beograd ima veliki prijem lica tokom cele godine, on je naveo da je u toku izrada projekta nove zgrade za smeštaj 290 lica kako bi se unapredio položaj lica koja se nalaze na izvršenju mere pritvora.