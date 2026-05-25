Njome su se dominantno bavili čudaci i zanesenjaci, a kada bi se znanstvenici upustili u proučavanje NLO fenomena, u najmanju ruku bili bi ismijani i ušutkani.

A onda su se stvari polako počele mijenjati. U Nacionalnom novinarskom klubu u Washingtonu 2010. organizirana je konferencija za medije na kojoj su vojni dužnosnici progovorili o viđenjima NLO-a. Robert Hastings, laboratorijski analitičar, intervjuirao je preko 160 vojnih lica o NLO incidentima nad objektima s nuklearnim oružjem.

Bivši kanadski ministar obrane Paul Hellyer 2013. je na javnoj konferenciji u Washingtonu pred bivšim članovima Američkog kongresa tvrdio da vanzemaljci posjećuju Zemlju tisućama godina.

Harvardski profesor Avi Loeb je 2018. postavio hipotezu prema kojoj je objekt „Oumuamua“, koji je prošao kroz Sunčev sustav, svemirski brod. General Haim Eshed, bivši šef izraelskog svemirskog programa, izjavio je 2020. da SAD surađuje s vanzemaljcima.

U Američkom kongresu i senatu se već nekoliko godina održavaju rasprave i saslušanja o „UAP-ima“ (neidentificirani anomalni fenomeni, novi naziv za NLO). Inicijator je često bio aktualni državni sekretar SAD Marco Rubio.

Najviše pažnje izazvalo je svjedočenje obavještajnog oficira Davida Gruscha. On je pod prisegom rekao da vlada SAD održava tajni program izvlačenja NLO-a i da je u posjedu „neljudskih svemirskih letjelica i mrtvih pilota“.

Pilot David Fravor govorio je o susretu sa „NLO-om“. To se dogodilo 2004. godine. Više pilota mornarice i radarskih operatera promatralo je vrlo naprednu letjelicu koju su nazvali „Tic Tac“. Objekt je izvodio manevre koji su prkosili poznatim zakonima fizike.

Luis Elizondo, američki obavještajac, priznao je da je bio dio programa za istraživanje NLO-a (AATIP). Pentagon je samo od 2007. do 2017. analizirao 144 incidenta; 80 je potvrđeno neovisno na višestrukim senzorima, 18 ima izuzetno neuobičajene letove, a u 11 je bio moguć sudar.

Nakon tri velika saslušanja u Kongresu i više zatvorenih briefinga u Senatu i Bijeloj kući, SAD su donijele Zakon za obavještajne djelatnosti koji uvodi revolucionarne stavke o „nezemaljskim“ i „egzotičnim materijalima“.

Dolaskom Trumpove administracije, njegovi ljudi, poput Petea Hegsetha, Tulsi Gabbard i Nancy Mace zahtijevali su transparentnost. Donald Trump je 8. maja 2026. objavio prvi paket tajnih državnih UAP dokumenata, a 22. maja drugi. Najviše pažnje privukao je transkript s misije „Apollo 17“. Astronaut Ronald Evans izvijestio je centar o nepoznatim letećim objektima koje je gledao vlastitim očima.

I dok nas pravo otkrivanje NLO dokumenata tek očekuje, jedno pitanje se rijetko postavlja: zašto baš sada. Zašto se Amerika odlučila na otkrivanje tajnih dokumenata? Zašto tema NLO-a ulazi u mainstream medije i na fakultete? Zašto se o njoj raspravlja u najvišim državnim institucijama? Ni prije 20 ili 30 godina nije bilo nikakvog razloga da se o toj temi ne govori javno.

Neki smatraju da je priča o vanzemaljcima samo bacanje kosti masi, da ljudi manje misle na surovu stvarnost i neizvjesnu budućnost. Da pogled s istrage Epsteinovih fajlova skrenu na „male zelene“...