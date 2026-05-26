dok opštepoznati naziv Kina potiče od starih centralnoazijskih i persijskih trgovaca koji su ovako u davna vremena krstili ovu zemlju jer je u njoj tada vladala dinastija Ćin, što je u etimološkom korenu naziva Kina u svim svetskim jezicima. Kinezi su svoju zemlju u davna vremena nazivali „srednjom“, to jest „centralnom“, jer su u ta vremena bili u stvarnom centru svog istočnoazijskog dela sveta, jer je svet tada bio razbacan na nekoliko svetskih civilizacija, od kojih je svaka, poput kineske ili grčke, bila centralna u svom delu sveta. Svet je zapravo tada imao više centara i prava je ironija istorije da danas, nekoliko hiljada godina kasnije, naš multipolarni svet, u koji upravo ulazimo sa najnovijim globalnim promenama, opet ima nekoliko centara, što mu je možda i prirodno stanje. U tom svetu niko nije dominantni centar, ali u tom svetu je upravo Kina, kao što joj izvorno ime govori, svojevrsna „srednja zemlja“. Ovo prvenstveno važi u diplomatskom smislu jer Peking sve više postaje ključni grad za svetske lidere svih veličina, u koji idu kada žele da „peglaju“ svoje poslove i napreduju na svetskoj diplomatskoj i ekonomskoj agendi.

Tako je u poslednje dve nedelje najpre u Pekingu bio Donald Tramp sa svojom pratećom američkom superelitom, koja je tamo, u svojevrsnom globalnom kriznom menadžmentu, zasela s kineskom superelitom predvođenom Si Đinpingom kako bi pokušali da poslože mnoge globalne probleme - od rata u Iranu sve do napetosti oko Tajvana. O relativnom uspehu te posete upravo svedoče pomirljive poruke koje Tramp šalje u vezi sa Iranom, makar u poslednjih nekoliko dana, što ipak ne znači da je neki konkretan sporazum na vidiku, ali svakako predstavlja makar trenutnu relaksaciju. Na stranu trilionski poslovi koje su tom prilikom dogovorile kineske i američke superelite, što znači da među njima ipak do daljeg neće puknuti neki vidljiviji sukob.

Nedelju dana posle Trampa u Peking je otišao i Vladimir Putin sa svojim najboljim ljudima, koji su s kineskim superelitama zaseli kako bi razmotrili strateško partnerstvo ovih sila, u kome svaka od njih ima svoje interese, ali koji su trenutno kompatibilni. Si i Putin i njihovi najbolji ljudi potvrdili su postojeću podelu rada u ovom partnerstvu, gde Rusija obezbeđuje energente i pokazuje mišiće protivnicima multipolarnog sveta, a Kina obezbeđuje pare i tehnologiju, ostajući suzdržana prema protivnicima multipolarnog sveta, bivajući upravo „srednjom zemljom“ u koju svi, i saveznici i protivnici, nužno moraju da idu ako žele da napreduju na globalnom planu.