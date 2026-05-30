Dokument je na prvi pogled tehnički i suvoparan, pisan jezikom administracije koji retko ko ima strpljenja da pročita do kraja. Ali onaj ko zna da ga čita brzo uvidi da je reč o jednom od najvažnijih signala koje je Srbija dobila iz Vašingtona u poslednje vreme. I, kao i obično kod nas, već se pojavila navika da se i ovakav dokument tumači onako kako bismo voleli da glasi, a ne onako kako zaista glasi. Zato vredi da se na njemu zadržimo malo pažljivije.

Počnimo od tona. Izveštaj o Srbiji ne govori kao o problemu, već kao o partneru. Region se opisuje kroz prizmu „solidnih i pozitivnih odnosa“ sa svih šest zemalja i entiteta, a Srbija je čvrsto unutar tog okvira, a ne izvan njega. To nije sitnica preko koje treba olako preći. Decenijama smo bili navikli da se naše ime u američkim dokumentima pojavljuje uz reči kriza, pritisak i uslovljavanje. Sada se pojavljuje uz reči partnerstvo, investicije i stabilnost. Promenila se, dakle, čitava intonacija, a ne samo pojedine reči.

Iza tog tona stoji i dublja promena doktrine. Izveštaj jasno poručuje da je era „izgradnje nacija“ prošla i da Amerika više ne želi ulogu svetskog policajca, već traži lokalne partnere koji su sposobni da sami nose teret sopstvene bezbednosti. Za Srbiju je to, ispravno shvaćeno, dobra vest. Dobijamo primat nad sopstvenim pitanjima, uz američku podršku tamo gde postoji jasan zajednički interes. To nije gubitak suvereniteta, kako će neki pokušati da predstave, već prilika da ga konačno koristimo na zreo način.

Možda i najvažniji deo dokumenta jeste najava pokretanja strateškog dijaloga sa Srbijom tokom 2026. godine. Onaj ko poznaje način na koji Vašington funkcioniše, dobro razume šta to znači. Reč je o razlici između države o kojoj se odlučuje i države koja sedi za stolom kao sagovornik. Strateški dijalog podrazumeva konkretan institucionalni mehanizam kroz koji se redovno usklađuju politike u oblastima bezbednosti, energetike, tehnologije i infrastrukture, format kakav sa Amerikom nismo imali decenijama.

Kroz ceo izveštaj provlači se koncept strateške povezanosti, od transportnih koridora i energetike do tehnologije i lanaca snabdevanja. Vašington sve više posmatra Balkan kao prostor koji spaja Jadran, Crno more i centralnu Evropu, a Srbiju kao jednog od ključnih aktera zbog geografskog položaja, infrastrukturnog potencijala i sve razvijenijeg tehnološkog sektora. Naš izvoz IKT usluga, koji dostiže oko pet milijardi evra i dobrim delom je usmeren ka američkom tržištu, u tom kontekstu nije fusnota, već ozbiljan adut.

Strategija pritom nije samo politička već i izrazito finansijska. Izveštaj eksplicitno navodi američke institucije poput EXIM banke, DFC-a i drugih agencija kao poluge te politike, a Srbija je već unutar tog procesa. Skorašnje odobrenje EXIM banke za finansiranje 5G mreže Telekoma Srbija jasan je otklon od kineske infrastrukture i zavisnosti od Huawei tehnologije. To nije slučajnost, već smer koji se postepeno ali nedvosmisleno ocrtava.

Razume se, ima i tačaka koje iz srpskog ugla nisu prijatne, pre svega podrška daljem razvoju kosovskih bezbednosnih snaga i pominjanje inicijative Board of Peace. Ali budimo precizni: stav o transformaciji tih snaga postoji još od 2018. godine, a Board of Peace i dalje nije konsolidovan mehanizam. Tu, dakle, nema suštinski nove politike, već pre kontinuiteta poznatih pozicija. Kada je reč o samom statusu Kosova, jezik izveštaja osetno je fleksibilniji nego ranije, nema direktnog pritiska za priznanje, a akcenat je na „rešenju prihvatljivom za obe strane“, što Beogradu ostavlja prostor za manevar kakav dugo nije imao.