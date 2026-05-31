Danas se pred našim očima menja sama suština ekonomije. Prvi put u modernoj istoriji, potpuno je realno zamisliti kompaniju koja ostvaruje desetine ili stotine miliona evra prihoda, a da pritom zapošljava jednocifren broj ljudi. Veštačka inteligencija, automatizacija, klaud infrastruktura i globalne digitalne platforme omogućavaju stvaranje vrednosti na način koji je do juče bio nezamisliv. Pitanje koje se postavlja nije da li će se ekonomija promeniti. Pitanje je koliko brzo će ta promena pojesti stare modele. Industrijska revolucija bila je revolucija mašina. Digitalna revolucija bila je revolucija računara. Veštačka inteligencija postaje revolucija odluka i brzine. Prva industrijska revolucija zamenila je ljudske mišiće. Ova nova revolucija počinje da zamenjuje određene funkcije ljudskog mozga.

Pogledajte realnost: računovođa danas koristi softver koji automatski knjiži dokumentaciju; pravnik koristi AI za pretragu hiljada stranica sudske prakse u sekundi; marketinški stručnjak prepušta algoritmima optimizaciju budžeta i kreiranje kampanja; korisnička podrška prelazi na četbot sisteme koji rade 24 časa dnevno bez pauze za kafu, dok programeri koriste AI asistente koji pišu kod umesto njih. Drugim rečima, tehnologija više nije samo alat. Tehnologija postaje saradnik, a vrlo često i direktna zamena za radno mesto. Postoji jedna velika zabluda koju mnogi zaboravljaju: kapitalizam nikad nije imao cilj da zapošljava ljude. Cilj kapitalizma je proizvodnja vrednosti i optimizacija profita, znači zarade, kamate, rente i dividendi. Zapošljavanje ljudi bilo je samo nužno sredstvo da se taj cilj ostvari u vremenu kad mašine nisu bile dovoljno pametne, e danas imamo tone AI agenata i botova koji rade za naše firme - ljudi nam ne trebaju.

Industrijska revolucija stvorila je radničku klasu. Ova nova, digitalna revolucija stvara klasu vlasnika sistema. U svetu koji dolazi, najveću prednost neće imati oni koji rade najviše sati. Generacijama pre nas utuvljivana je u glavu logika: Završi školu, nađi posao, radi četrdeset godina i čekaj penziju. Taj model je mrtav. Prodaja sopstvenog vremena ima fizičko i prirodno ograničenje - dan ima samo 24 sata, a ljudska energija je limitirana. Morate razumeti investiranje, upravljanje kapitalom i pasivne prihode. Jer u svetu automatizacije najveći rizik nije da ostanete bez posla - najveći rizik je da ostanete bez imovine. Srbija neće biti izolovana od ovih procesa. Naprotiv, kao mala i otvorena ekonomija, mi veoma brzo i direktno uvozimo globalne ekonomske trendove. Mnogi tradicionalni poslovi kod nas će nestati pod pritiskom stranih i domaćih automatizovanih sistema, ali će se istovremeno otvoriti prostor za potpuno nove industrije.

Fleksibilnost i brzina adaptacije postaju ključne osobine za preživljavanje na našem tržištu. Preduzetnici i pojedinci koji budu spremni da uče, menjaju se i implementiraju sisteme imaće istorijsku priliku za rast. Oni koji budu sedeli skrštenih ruku i čekali da se svet vrati na staro biće brutalno pregaženi. Svet se ne vraća unazad.