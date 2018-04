LIČNI STAV Kajl Skat: Direktan dogovor Beograda i Prištine

To je naš cilj, to je cilj Briselskog dijaloga uopšte. SAD će činiti ono što je u njihovoj moći, da sugerišu i predlože stvari, ili da smire situaciju kad je to potrebno i gde imaju uticaj, ali na kraju krajeva, to mora biti direktan dogovor između Beograda i Prištine.



U potpunosti podržavam inicijativu predsednika Aleksandra Vučića o unutrašnjem dijalogu. I na Kosovu i u Srbiji treba razmatrati situaciju realno i doći do kompromisa, a to je moguće samo ako se vodi otvoren dijalog. Ali šta su najveći interesi? Interesi su zapošljavanje i ekonomski rast. I to će doći kad imate sporazum i normalizaciju odnosa. To je cilj. Biće kritika, biće ih i u Prištini, ali najvažniji cilj i izazov svima jeste da prevaziđu ta politička stanja i da se ponašaju državnički.

Kajl Skat ambasador SAD

Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir