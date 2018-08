Zoran Đorđević: Uskladiti potrebe tržišta i obrazovanja

Imamo manjak radne snage i želja nam je da to promenimo

Vlada Srbije preduzima određene mere nakon što je uočila manjak radne snage u nekim oblastima kako bi se izbegli problemi u budućnosti.

Najviše nedostaju radnici za stara zanimanja, a želja Vlade Srbije je ne samo kreiranje novih radnih mesta već i stvaranje radne snage koja će biti kvalifikovana da radi na tim radnim mestima. Imamo manjak radne snage i želja nam je da probamo kroz prekvalifikacije da dođemo do adekvatne radne snage.

Počeli smo od IT sektora, uspeli smo, videli da postoji veliko interesovanje. To je sada popularno zanimanje. Sada idemo preko lokalnih nacionalnih službi, da vidimo šta je potrebno od zanimanja, i radimo tendere da prikupimo ljude koje možemo da prekvalifikujemo i da dođemo do kadrova.

Kurir

Autor: Kurir