DRAGIŠIĆ Srbija ostvarila diplomatsku pobedu

To što Kosovo nije primljeno u Interpol je velika diplomatska pobeda Srbije. Na toj pobedi treba čestitati predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministrima Nebojši Stefanoviću i Ivici Dačiću. Oni su uložili nadljudske napore, i to je urodilo plodom, te Kosovo nije primljeno u Interpol, bez obzira na strašne pritiske koji su dolazili sa svih strana, na podršku koju su imali od najvećih sila. Pokazalo se da nikakve odluke na Balkanu ne mogu da se donose bez Srbije, bez obzira na to ko iza njih stoji. Srbija ne treba da likuje nad ovom pobedom, već da je iskoristi na najbolji mogući način radi postizanja kompromisnog rešenja, radi traženja puteva za mir i stabilnost na Balkanu.



Zoran Dragišić, profesor Fakulteta za bezbednost



Kurir

Autor: Kurir