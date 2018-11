ALEKSANDAR VULIN: Srbija vodi računa o svojoj bezbednosti

Novi helikopteri povećavaju sposobnost vojske. „Erbasovi“ helikopteri H-145 u ovom trenutku su nešto najsavremenije na svetu u svojoj klasi. Mi smo dobili fabrički prijem u martu, a kada naši piloti budu završili obuku, imaćemo ih. To je nešto što dramatično povećava sposobnost naše vojske. Kada Srbija nešto radi, naoružava se i unapređuje, ceo region otvori oči i smatra da je to nešto o čemu može da se razgovara i da to znači i vođenje računa o bezbednosti Srba i svih drugih. Mi smo vojno neutralni, vodimo računa o svojoj bezbednosti. U trenutku nevolje, ne možemo da pozovemo nikog drugog osim nas samih. Svi drugi se pozivaju na razne paktove. Mi vodimo računa o sebi.



Aleksandar Vulin, ministar odbrane



Kurir

Autor: Kurir