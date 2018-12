MARKO ĐURIĆ: U Prištini sede ljudi spremni na sve

Veoma sam zabrinut zbog situacije na Kosovu i Metohiji. Gledam nagomilane albanske snage sa dugim cevima prethodnih nedelja kako se šetaju i šepure i po južnoj Mitrovici i raznim drugim delovima Kosova i Metohije. Znam da u Prištini sede ljudi koji su spremni bukvalno na sve da bi zaštitili svoju ličnu slobodu i ono za šta su se borili prethodnih 20 godina, i bojim se da našom južnom pokrajinom upravljaju ljudi koji su gotovo van bilo kakve kontrole i koji su spremni na sve. To je jako opasna situacija. S druge strane, Srbija je uvek bila spremna da u različitim formatima traži rešenja, i to se neće promeniti. Dijaloga će biti onog momenta kada se za to stvore preduslovi, a preduslov je da se uklone ove kriminalne takse.

Marko Đurić, Kancelarija za KiM

Kurir

Autor: Kurir