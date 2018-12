SUZANA GRUBJEŠIĆ Dijalog mora da se nastavi

Dijalog Beograda i Prištine mora da se nastavi, to je opšte poznato i opšte prihvaćeno, samo je pitanje kada. To može biti onog trenutka kada prištinske vlasti povuku ovu političku, a ne ekonomsku odluku o uvećanju taksi za 100 odsto na robu iz Srbiji i BiH i kada se stvari koliko-toliko vrate u normalu. Ne treba očekivati da to rešenje bude pravedno, jer pravedna rešenja se nisu dešavala ni u istoriji, dešavala su se ona koja su moguća. Kao što znamo, najvažniji deo, Zajednica srpskih opština, nije ni do danas ispunjen. Svaka pomoć sa strane, ako je konstruktivna i ukoliko ide u pravcu pronalaženja trajnog rešenja, dobrodošla je.

Suzana Grubješić, Evropski pokret u Srbiji



Kurir

Autor: Kurir