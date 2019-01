MARKO ĐURIĆ Albanci ne žele kompromis

Srbiji je stalo do postizanja kompromisa sa Prištinom, ali je sasvim sigurno da Albanci ne žele dijalog i postizanje kompromisa. Idu putem konflikta i nametanja rešenja. Mislim da na takav način ne može da dođe do mira, a moglo bi da se desi da u budućnosti plate visoku cenu takve nespremnosti da postignu kompromis. Srbiji je, nasuprot tome, stalo da postigne kompromis. U 2019. godini je planirano da se pomogne svakoj srpskoj sredini na Kosovu kako bi se stvorila materijalna osnova da ljudi ostanu u svojim domovima. Srbija će nastaviti da se bori da očuva svoj narod na Kosovu, kao i svoje legitimne interese. Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada su u to uložili ogromnu energiju i trud i nastavićemo to da činimo i dalje.



Marko Đurić, Kancelarija za KiM

Kurir

Autor: Kurir