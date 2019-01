ALEKSANDAR VULIN Ignorišu pravljenje „velike Albanije“

Neverovatno je da se sada tako nešto radi, ali kao što vidite, nije to nešto što ne očekujemo od strane Albanije, od Edija Rame, od Haradinaja. Međutim, na to ceo svet ćuti, ceo svet se pravi da se to nije desilo. Nije Rama rekao da će ukinuti granice između država, on ukida granice između Albanaca. Rekao je - otvoriću granice prema Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Grčkoj, tamo gde žive Albanci. On pravi „veliku Albaniju“. Na to upozoravam godinama, nekad me optužuju da sam pristalica teorije zavere, nekad govore da se svađam sa susedima. Gde sam ja to pogrešio? Ja sam apsolutno u pravu, oni prave „veliku Albaniju“ i na nama je da se suprotstavimo.

Aleksandar Vulin, ministar odbrane

Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir