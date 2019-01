IVICA DAČIĆ: EU ceni ulogu Rusije povodom KiM

Stav šefice evropske diplomatije Federike Mogerini je da svako rešenje za KiM mora da dođe u Savet bezbednosti UN. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov poslao je pismo Mogerinijevoj u kom je zatražio da ga ona informiše o toku pregovora, a ona ga nije odmah informisala. Najvažniji deo pisma koji je kasnije uputila Mogerinijeva jeste da EU ceni ulogu Rusije, to je dobro, jer potvrđuje da ipak mora da se raspravi i da će biti važna uloga nama prijateljskih zemalja Rusije i Kine. To ne znači da će doći do promene formata dijaloga, a ako ima nagoveštaja da će doći do pozitivnog efekta, onda je moguće da u smislu organizacije svi budu uključeni. SAD svakako učestvuju od samog početka, Rusija ne, to je ono što je loše.



Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova

