ZORANA MIHAJLOVIĆ: Žene trpe fizičko i psihološko nasilje

U jugoistočnoj Evropi gotovo 16 miliona žena trpi neku vrstu nasilja, fizičko, psihološko ili ekonomsko.

U najvećem procentu reč je o psihološkom nasilju. Zato je važno da više radimo na edukaciji devojčica i žena da umeju da prepoznaju šta je sve nasilje i da im napravimo put da iz tog pakla izađu, jer to jeste ozbiljna pretnja za njih i društvo u celini.

Posebno me deprimirao podatak da 29 odsto žena, kako je pokazalo istraživanje, smatra da je prirodno da nasilje postoji i da treba da se rešava unutar porodice. To znači da su se one pomirile s tim da je nasilje prisutno i da je normalno da trpe neki vid nasilja. To je grupa žena kojom posebno treba da se pozabavimo.

