MUAMER ZUKORLIĆ: Suljo je malo nervozan

Ugljaninove optužbe da smo Rasim Ljajić i ja pokušali da sprečimo dolazak Šefika Džaferovića, člana predsedništva BiH, notorna su laž s obzirom na to da sam ja za posetu čuo tek kad se desila. One su i posledica njegove osionosti, koju ispoljava zbog podrške svojih koalicionih partnera koji ga podržavaju na vlasti u većini sandžačkih gradova, kao i u BNV. S vremena na vreme on pravi slične ispade. Vređa sve oko sebe, ali za to nema nikakvih konsekvenci. S druge strane, ulazimo u izbornu godinu i on dodaje gas i pojačava svoju oštru retoriku, koju prate uvrede političkim konkurentima i protivnicima. Osim toga, nervozan je i zbog činjenice da je odavno izgubio primarnu ulogu na sandžačkoj političkoj sceni.

Kurir.rs/Foto: Zorana Jevtić

Kurir