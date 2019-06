ĐORĐE VUKADINOVIĆ: Opozicija da preispita bojkot parlamenta

Opozicija bi trebalo da preispita stavove u vezi s bojkotom parlamenta. Ne u smislu da se pokorno vrati, nego da poentira, jer činjenica je da smo mi ukazivali na loše stanje mesecima i trpeli sankcije zbog toga, a sada kada je to konstatovano u izveštaju Evropske komisije, u kome su upućene kritike, onda može da se promeni. Sednice se danas zakazuju sedam dana unapred, ne objedinjuju se tačke i mora se konstatovati da promene postoje. Svestan sam šta je motiv za bojkot, ali šta god da je, mora se konstatovati ono što jeste. Da li je to dovoljno da opozicija preispita bojkot, to svako prvo treba za sebe da odgovori, a onda i kolektivno.



Đorđe Vukadinović poslanik Nove Srbije - Pokret za spas Srbije

Kurir