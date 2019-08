NEBOJŠA KRSTIĆ: Važan je susret vlasti i opozicije

Susret predstavnika vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka jeste dobar i izuzetno važan. Dugo već traju tenzije između vlasti i opozicije. Ulični protesti, pozivi na linč, pozivi na duge cevi, žal ideologa opozicije što 5. oktobra 2000. nije bilo više krvi na ulici i obećanje da će sledeći put biti daleko više...

To su sve poruke koje ruiniraju demokratiju, ruiniraju demokratske procese u društvu i koje vode u sukobe. To je situacija koja nije dobra, prvenstveno za građane, a nije dobra ni za same stranke koje učestvuju u političkom životu zemlje.

To su sve procesi koje treba eliminisati iz političkog života, a jedini način da se to eliminiše jesu dijalog vlasti i opozicije i međustranački dijalog.



Kurir