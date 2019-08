MILORAD DODIK: BiH nije trebalo ni da postoji

Bosna i Hercegovina (BiH) sada plaća cenu međunarodnog intervencionizma. To je jedan od razloga neformiranja vlasti. BiH nije trebalo ni da postoji i greška je nastupila 1995. godine, i sve godine do sada nam to pokazuju. BiH je neželjena od dva konstitutivna naroda. Mnogi su se tu upleli. Pre svega, visoki predstavnici koji su intervenisali u procedure vezane za sastav Saveta ministara, koji je ranije imao tri ministarstva. A po Ustavu, i danas ima tri ministarstva. Neko je hteo da od Saveta ministara napravi vladu. To ne može tako. Po Ustavu, Savet ministara je pomoćni organ Predsedništva BiH. U BiH je trenutno nezdrava situacija, plaća se cena i zbog zamišljenih demokratskih institucija.

Kurir.rs

Kurir