JADRANKA JOKSIMOVIĆ: Posle Češke i drugi će se preispitati oko priznanja Kosova

Prvi put je najviši državnik jedne zemlje EU koja je priznala tzv. nezavisno Kosovo uopšte javno pomenuo mogućnost preispitivanja te odluke.

Koliko je to realno u kontekstu spoljnopolitičkih odluka češke vlade, ne znam, ali samo javno isticanje sumnje u ispravnost takve odluke otvara pitanje za one koji su priznali kakvu su to tzv. državu priznali, da li je to tzv. neuspešna država koja produkuje neprestano probleme i nestabilnost, koja za decenije prisustva raznih graditelja demokratije nije odmakla u osnovama uspostavljanja vladavine prava.

Svesni su toga svi, ali mnogo se uložilo u taj neuspeli i preteći za stabilnost projekat, pa se traže nekakvi dodatni kanali i platforme, a jasno je da je stvorena neodrživa tzv. država.

Kurir.rs / Foto: Marina Lopačić

