MILOVAN DRECUN: Nemačka je ublažila stav

Kod postojećih albanskih lidera ne vidim spremnost da sednu za pregovarački sto i ozbiljno se posvete razgovorima sa Srbijom. Problem je što se i po najavama kako će se ponašati posle izbora stvara utisak da oni nisu posvećeni pronalaženju konačnog kompromisnog rešenja za KiM.

Tu su jedina nada SAD i druge zemlje. Nemačka je ublažila stav. Čuli smo od kancelarke Angele Merkel da neke stvari treba da se urade oko KiM ako želimo članstvo u EU. To nije onaj čvrst stav da Srbija jednostavno mora da preko pravnoobavezujućeg sporazuma prizna samoproglašeno Kosovo. I ako je to novi pravac onda se on približava i američkom i francuskom stavu, da rešenje mora da bude kompromisno.

Kurir