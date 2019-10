MARIJA ZAHAROVA: Kosovo nije država

Nisam saglasna sa Žozepom Borelom (koji je izjavio da Kosovo neće biti država ukoliko ga Kina, Indija i Rusija ne priznaju), jer Kosovo i tako nije država, već je pokušaj određenog broja zemalja da se nasilnim putem progura priznanje te problematične teritorije u vidu državnosti.

To nije država.

U pitanju je grubo kršenje međunarodnog prava i povreda suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije.

Sve to stoji u odgovarajućim rezolucijama SB UN. Trenutna situacija se svodi na to da su sve te rezolucije pogažene, one kao da ne važe, te su ih sve te zemlje prekršile priznavši Kosovo za suverenu državu.

Postoji i politička realnost, koja je pokazala da Kosovo kao „država“ nije uspešno ni na kakvom planu.

