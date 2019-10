SUZANA GRUBJEŠIĆ: Kurti se ponaša kao da je još u kampanji

Kandidat za kosovskog premijera Aljbin Kurti ponaša se kao da je još uvek u kampanji. Odatle i te njegove izjave o preispitivanju svih sporazuma sa Srbijom, ali ukoliko postane premijer, sigurno će drugačije pričati, zna i on da bez dijaloga sa Beogradom neće moći ni Kosovo da krene dalje, tako da je sve ovo još uvek priprema terena za to ko će biti premijer - da li će to biti Aljbin Kurti ili Vljosa Osmani ili neko treći, zato se i prebrojavaju glasovi, da se možda nekom trećem da šansa da preskoči cenzus.

Svakako iz Brisela mora da stigne jasna poruka, makar i kandidatu za premijera, da nema nikakvog preispitivanja prethodnih sporazuma, već treba sprovesti ono što je ostalo nesprovedeno iz Briselskog sporazuma.

Kurir