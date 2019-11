ALEKSANDAR MARTINOVIĆ (SNS): Sledimo politiku - Balkan balkanskim narodima

SNS će podržati ideju o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti koju je predložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. To znači da se Srbija vraća svojoj tradicionalnoj politici.

To ne znači da Srbija odustaje od EU, to znači da mi ne želimo da budemo pre svega deo bilo kog vojnog saveza bez obzira na to da li on dolazi sa Zapada ili sa Istoka.

Želimo da budemo suverena i nezavisna država. Vučićev predlog znači da se Srbija vraća svojoj tradicionalnoj politici, koju su vodili Ilija Garašanin, Jovan Ristić, Nikola Pašić, Milovan Milovanović. To je politika Balkan balkanskim narodima.

Da mi narodi koji živimo na području Balkana sednemo i dogovorimo se, da prestanemo jedni drugima da radimo o glavi, da prestanemo da se borimo jedni protiv drugih i zabijamo nož u leđa, već da se složimo, prikupimo i radimo u interesu naših država.

