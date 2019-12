VLADIMIR VULETIĆ: Naša zemlja hoće saradnju sa svima

Pozicija Srbije je dosta jasna i stalo joj je do toga da se problem Kosova reši. Srbija je vrlo jasno postavila model kako do tog rešenja doći, a to je kompromis.

Pitanje je samo šta koja strana pod tim što nazivamo kompromis podrazumeva.

S jedne strane, Srbija vodi politiku vojne neutralnosti, a sa druge, politiku dobrih odnosa sa svim velikim silama.

Srbija je raspoložena za saradnju sa svima. Istorija je takva da se moć pojedinih velikih zemalja ogleda u tome koliko su ekonomski snažne i koliko mogu da pomognu onim zemljama koje tu pomoć očekuju.

Ukoliko Zapad i Sjedinjene Američke Države (SAD) to ne mogu, a Kina i Rusija mogu, to govori o globalnijim pomeranjima.

Kurir