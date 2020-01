VLADIMIR PAVIĆEVIĆ: Hitno izmeniti zakon u Crnoj Gori

Potrebno je hitno izmeniti Zakon o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. To bi bilo najbolje rešenje u datom slučaju. Ako se to desi, sledi dijalog svih zainteresovanih aktera o ovim pitanjima i pokušaj dolaska do pravih rešenja.

Druga mogućnost je da Ustavni sud proglasi zakon neustavnim i treća - razvlašćivanje vladajuće Demokratske partije socijalista. Svaki atak na prava nekog pojedinca ili neke grupe ljudi mora da izazove reakciju građana, koji treba da stanu u odbranu onoga koji je ugrožen, a danas je to Mitropolija crnogorsko-primorska.

U situaciji kada imamo ograničavanje prava na slobodu veroispovesti, sledeći načela Ustava, obaveza je građana da reaguju u toj situaciji. To nije suprotstavljanje građanskog i verskog principa.

Autor je predsednik opozicione Crnogorske, stranke koja deluje u Crnoj Gori.

