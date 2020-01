ZORAN MILIVOJEVIĆ: Americi je stalo do rešenja za KiM

Postoji kontinuitet interesa američke administracije da se direktno uključi u rešavanje kosovskog pitanja, kao i da direktno rukovodi procesom normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Početak toga svega je 14. decembar 2018. i pismo predsednika Donalda Trampa u kome je interes administracije jasno promovisan.

Posle je usledilo imenovanje specijalnih izaslanika, od kojih je Grenel direktni izaslanik predsednika Trampa. Nesporno je da Trampova administracija ima interes da za njena mandata, dakle do izbora, dovede do nekog rešenja. To što je Grenel došao u Prištinu znači da administracija ima u vidu to da vrši uticaj da dođe do formiranja vlade, jer je to pretpostavka za nastavak dijaloga.

Zoran Milivojević je karijerni diplomata

Foto: Marina Lopičić

