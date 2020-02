SINIŠA MALI: Činjenice su neumoljive, Srbija je ekonomska zvezda!

Srbija je u ovom trenutku ekonomska zvezda, činjenice su neumoljive i dobro je da o tome piše i Fajnenšel tajms i da svi pričamo o tome. Ljudi u inostranstvu objektivnije gledaju na situaciju u Srbiji i ne postoji nijedna zemlja u svetu koja je u tako kratkom vremenu promenila perspektivu.

U Srbiji je inflacija stabilna, kurs se ne menja, a tema je koliko će porasti plate i penzije, jer se zna da će rasti. U želji da nam ekonomija raste što brže, ključan projekat je Srbija 2020-2025.

Srbija želi da ide i na stope rasta BDP od pet do sedam procenata. Procene su da je to moguće, a naše je da budemo pametni jer od nas zavisi da to sprovedemo. Potpuno je stabilizovan i javni dug i on je sada ispod 50 odsto BDP.

(Kurir.rs)

Kurir