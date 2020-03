AUTORSKI TEKST VLADIKE MILEŠEVSKOG ATANASIJA ZA KURIR: Molitva protiv korone

Bog je s nama i sada kada ova nova bolest protiv nas vodi ofanzivu na celoj planeti. On nam i sad može i želi pomoći. Treba da ga pozovemo

Ovih dana proglašeno je vanredno stanje kod nas i u mnogim zemljama sveta. Cela planeta je u ratu sa opakom bolešću koja ubija čoveka - virusom korona. Od ove borbe niko nije izuzet, svi u njoj učestvuju, bilo aktivno, bilo pasivno. Ali da li se pravilno borimo?

Posmatrajući do sada ovu ratnu scenu, stiče se utisak da je naša borba nepotpuna, jer u nju nismo dovoljno uključili najjačega - Boga. Ljudi žele da se u ovoj bici izbore sami. No, istorija nam govori da je ta odvojenost čovekova od Boga osnovna čovekova pogreška i izvor svi njegovih poraza. Po učenju Svetog pisma, nerazumno je odbacivati i apstrahovati Boga.

Odvojenost od Boga čini čoveka slabim i nemoćnim pred bolešću i svima nedaćama ovog sveta. Zato, i da bismo se uspešno borili protiv koronavirusa, biće neophodno da naš prvi korak bude upotpunjavanje naše slike sveta, tj. da u svoj svet uključimo Boga, i to da njemu damo glavno mesto, a ne da nam on bude samo kao neko sporedan, koga bismo tek onako pominjali kao nebitnog i nevažnog.

Bogu je stalo do nas, i zato je on uvek sa nama. Bog je sa nama i sada kada ova nova bolest protiv nas vodi ofanzivu na celoj planeti. On nam i sad može i želi pomoći. Treba da ga pozovemo.

Uključujući se i sami u ovu borbu protiv novog smrtonosnog neprijatelja, mi smo na našem crkvenom prostoru naročito naglasili tu potrebu da se podsećamo na Boga.

Zato smo uveli praksu da se oglašavaju zvona s naših hramova mnogo puta na dan, svaka dva sata, jer je zvuk zvona znak Božjeg prisustva. Imajući Boga za predvodnika u ovoj borbi, mi nastojimo da budemo njegovi dobri sledbenici i po uputstvu ap. Pavla nastojimo da se dobro naoružamo „sveoružjem Božjim“, to jest pre svega ljubavlju, hrabrošću, podnošenjem, istrajnošću...

Neophodno je da, predvođeni Bogom, i sami postanemo jaki, jači najpre od sebe, a to je put da postanemo jači i od bolesti. Naročito treba da mu se obraćamo u molitvi da nam pripomogne, za tu svrhu preporučujemo ovu molitvu, usmerenu posebno protiv korone, kao i protiv svake druge ljudske nesreće.

Uvereni smo da ćemo obraćajući se Bogu postati jači, izboriti se za zdrav poredak u sebi i u svetu i sve dovesti u zdravo stanje. Tek tada vanredno stanje će samo od sebe nestati.

Tekst molitve BOŽE, ZAUSTAVI OVU ZARAZU Gospode, Bože naš, koji si bogat milosrđem i mudrim promislom upravljaš našim životom, usliši našu molitvu, primi naše pokajanje za naše grehe, zaustavi novu zaraznu bolest (novu epidemiju), kao što si jednom prestao da kažnjavaš narod u vreme cara Davida. Ti, koji si lekar duša i tela naših, podari oporavak bolesnima, podižući ih hitro sa odra patnje kako bi mogli da proslavljaju tebe, našeg milostivog spasitelja, a zaštiti zdrave od bilo koje bolesti. Blagoslovi, Gospode, ojačaj i zaštiti svojom blagodaću sve one koji se čovekoljubljem i žrtvovanjem staraju o bolesnima u njihovim domovima ili u bolnicama. Ukloni sve bolesti i patnje među ljudima i nauči nas da cenimo život i zdravlje kao tvoje darove. Daj nam, Bože, svoj mir i ispuni naša srca čvrstom verom u tvoju zaštitu, nadom u tvoju podršku i ljubavlju prema tebi i prema bližnjemu. Jer si ti Bog koji miluje i spasava nas, i tebi slavu uznosimo: Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

