AUTORSKI TEKST ZA KURIR AMBASADORA EU U SRBIJI SEMA FABRICIJA: EU je solidarna sa Srbijom uvek kad je to potrebno

Pre godinu dana otišao sam u jutarnji program nacionalne televizije da dam intervju uoči Dana Evrope, koji se slavi širom Evrope u čast Šumanove deklaracije, koja je potpisana 9. maja 1950. i koja se smatra rođendanom današnje Evropske unije. Moj prošlogodišnji intervju je počeo zanimljivim pitanjem TV voditelja: „Treba li ovaj rođendan da čestitam vama i EU, ambasadore, ili Srbiji?“

Moj odgovor tada je bio isti kao i danas: to je dan koji treba da obeležavaju i Srbija i EU. To je dan kada treba da se setimo kako su nekadašnji neprijatelji postali prijatelji i kako je rođen politički projekat zasnovan na demokratiji, vladavini prava i osnovnim pravima i otvoren za druge zemlje sa istim aspiracijama.

Sedamdeset godina otkad se mastilo na Šumanovoj deklaraciji osušilo - njena vizija, ideja i svrha danas podjednako važe. Srbija, koja je na putu da se pridruži ovom političkom projektu, posvećena je nastavku sopstvenog reformisanja kako bi mogla da pristupi EU.

foto: Marina Lopičić

„Nova normalnost“

Te reforme se sprovode u interesu građana Srbije. Bolja privreda, unapređena životna sredina, savremenija javna uprava i obrazovanje, mogućnosti za zaposlenje u poljoprivredi i digitalnoj ekonomiji, bolji transport i zdravstvo samo su neki od rezultata reformskog procesa u koji se Srbija upustila pre nekoliko godina zajedno sa procesom integracija.

Međutim, ovaj 9. maj je stigao u posebnom spletu okolnosti, koji karakterišu gubici života, ekonomski poremećaji, socijalne neizvesnosti za budućnost i ograničenje naših sloboda zbog kovida-19.

Neko bi mogao da priupita koja bi onda bila prava poruka da se obeleži važnost današnje godišnjice u tako teškom trenutku, usred najgore pandemije koju je svet ikad video i problema čije rešenje je još uvek daleko.

Solidarnost bi bila naša poruka na težak današnji dan: moralna obaveza da se pomogne onima kojima je pomoć potrebna u trenutku u kom se svi s mukom borimo protiv virusa koji određuje „novu normalnost“ u našim životima. Solidarnost koja ide u dva smera, gde Srbija donira medicinsku opremu Italiji i obećava dva miliona evra za inicijativu EU da se obezbede vakcine za sve.

foto: Marina Lopičić

Ekonomska pomoć

Solidarnost koja je podstakla EU da odmah izdvoji 15 miliona evra da donira Srbiji respiratore, maske, trijažne kontejnere i drugu medicinsku opremu, koju je direktno nabavila EU i finansira „medicinski vazdušni most“ od 15 gigantskih kargo-aviona koji su preneli medicinski materijal koji je Srbija kupila ili dobila kao donaciju u borbi protiv kovid-19.

Solidarnost koja je jednako nagnala EU da opredeli hitnu „ekonomsku injekciju“ od 78 miliona evra kao pomoć malim i srednjim preduzećima u Srbiji kako bi privreda ponovo stala na noge u ova teška vremena.

Solidarnost koja je otvorila Srbiji čitav niz mehanizama pomoći koji su prvobitno bili rezervisani samo za zemlje članice, kao što su mogućnost učestvovanja u zajedničkoj nabavci medicinske opreme, Fond solidarnosti i Evropska civilna zaštita, da navedem samo neke.

Solidarnost koja svakako nije nova: u proteklih 20 godina EU je dala znatno više od 450 miliona evra samo za sektor zdravstva u Srbiji. Zahvaljujući tim sredstvima, obnovljeno je ili izgrađeno 20 bolnica širom zemlje, uključujući Institut „Torlak“. Oprema za testiranje na kovid-19 koristi se u laboratoriji u Batajnici. Ulice se sterilišu opremom koju je EU donirala Obrenovcu (saznaj više: Euzatebe.rs). Više od 200 ambulantnih vozila EU je donirala širom Srbije.

Solidarnost koja pruža pomoć u brojnim drugim sektorima. Delegacija EU u Srbiji trenutno realizuje više od 600 projekata kojima pomaže Srbiji u procesu pristupanja, što čini Uniju najvećim donatorom, investitorom i trgovinskim partnerom.

Bolja budućnost

Solidarnost koja će se nastaviti u budućnosti: ove nedelje, na samitu u Zagrebu, EU je ponovo potvrdila svoju neprestanu podršku daljem unapređenju evrointegracija za zemlje zapadnog Balkana u vidu paketa od 3,3 milijarde evra, uoči plana ekonomskog oporavka koji će biti predstavljen na jesen - oporavka koji treba da se odvija paralelno sa nastavkom reformi na čije sprovođenje se Srbija obavezala na svom evropskom putu, poput zaštite životne sredine, vladavine prava i osnovnih sloboda, uključujući slobodu izražavanja, u skladu sa vrednostima EU.

To je ono što bi 70-godišnjica Šumanove deklaracije trebalo da bude za sve nas Evropljane. Dan kojim obeležavamo važnost solidarnosti, multilateralnosti, demokratije, osnovnih prava i vladavine zakona. Bez obzira na sve izazove sa kojima se danas suočavamo. Upravo je to duh i to su ideje koje obećavaju svetliju i bolju budućnost.

Kurir.rs/ Foto: Marina Lopičić

Kurir