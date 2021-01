VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Cenzura i otpor cenzuri!

Orvelovo opisivanje tzv.novogovora u čuvenom romanu „1984" danas živi i diše punim plućima i to majpre u zemlji za koju smo verovali da je simbol slobode govora i slobodne misli, simbol vrhunske demokratije, u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas u eri društvenih mreža koje bi prve trebalo da budu svetionih slobode izražavanja događa se apsolutni paradoks, odnosno imamo suštu suprotnost. Društvene mreže su postale leglo staljinističke cenzure i bestidnog nametanja „istine" onako kako odgovara isključivo levo-liberalnoj političkoj eliti i to onoj najradikalnijoj. Baš kao kod Orvelovog opisa značenja izraza koji se prenosi i isključivanja mogućnosti da određeni izraz može nešto drugo da znači, suštinski danas na delu imamo nametanje jedne stvarnosti i apsolutno isključivanje mogućnosti da neko drugi uopšte ima pravo da misli drugačije. Pa bio to čak i još uvek aktuelni predsednik Sjedinjenih Američkih Država.,

Društvene mreže su postale suštinska moć čovečanstva. Ako nisi na njima, ne postojiš. I to je zapravo suština eliminisanja Donalda Trampa sa svih mogućih društvenih mreža. On ne sme da postoji. Dogodio se kao incident 2016.godine i taj incident više ne sme da se ponovi. Da bi se do cilja došlo dozvoljeno je apsolutno sve- krađa izbora, lupanje i pljačka po gradovima, vređanje i ponižavanje Trampovih pristalica, pozivi na njihova ubistva, premlaćivanja i maltretiranje njihovih porodica, spinovanje Trampovih izjava i svakodnevno izvrgavanje ruglu svega što kaže i njegove ličnosti, onemogućavanje normalnog poslovanja njegovim saradnicima i donatorima, blokiranje njihovih računa i hapšenja na pravdi Boga. Društvene mreže tu igraju glavnu ulogu, jer baš na njima svaka moguća akcija uperena ka gore navedenim aktivnostima opravdava se kao borba za demokratiju. Sa druge strane, ukoliko se neko pobuni protiv takvih aktivnosti, njega društvene mreže satanizuju i prikažu ga kao samog đavola, prljavu i masnu kaubojsku seljačinu i divljaka. Takvima se gase nalozi i slede javni pozivi da se oni linčuju. To što se danas događa u SAD, gde je svima jasno da je elita sa Vol Strita brutalno pokrala izbore, događaće se svuda u ostatku čovečanstva, svakako i u Srbiji, jer je sad dati mig da se satanizuje i brutalno ukloni svaki političar i sve njegove pristalice koje nisu na liniji radikalno liberalno-levičarskih ideja. Tu će najpre na udar doći svi oni koji su nacionalno osvešćeni, koji zastupaju konzervativne ideje, koji su tradicionalisti i verujući ljudi. Za njih u ovozemaljskom životu sledi pakao i strašno iskušenje. Sada vam potpisujem da će se protiv Vučića u Srbiji primenjivati jednako brutalna kampanja kao protiv Trampa u SAD sa svim pratećim zločinačkim poduhvatima mejnstrim društvenih mreža. Sama pomisao da na internetu možda možete da razvijete neki alternativni vid informisanja i komunikacije odmah pada u vodu ukoliko vas gugl, fejsbuk, tviter, amazon i slične globalističke kompanije, inače najveći donatori Bajdenove kampanje, uzmu na zub. Parler je kao alternativa tviteru samo za nekoliko dana dostigao enorman broj skidanja i registrovanja korisnika željnih slobodne diskusije. Ipak, avaj, Parler je počišćen i ukinut, jer ne sme nigde da se reč zucne da je Bajden predsednik bez legitimiteta, s obzirom da skoro 70 odsto Amerikanaca smatra da su izbori bili neregularni.

Postavlja se pitanje šta raditi?

Za početak, napustiti tviter kao najekstremniju zločinačku platformu na kojoj savremena Kominterna i njeni aktivisti brutalno vređaju svakog neistomišljenika. Neka se sami na istoj ujedaju. Lagano to činiti i sa fejsbukom i tražiti alternative guglovim proizvodima. Biće to sve jako teško, ali postoje platforme poput ruskog VKontakta (ruska verzija fejsbuka), Rutjuba (ruska verzija jutjuba), Rambler, GAB, nadajmo se ponovnom oživljavanju Parlera, pronalaziti nove hostinge i masovno izbegavati Amazon, koristiti učestalije Telegram, Signal, Vi čet, Viber, za slanje poruka i diskusiju, a izbegavati sve više Vats ap kao fejsbukov proizvod. U ostalom, tviter je u jednom danu zabeležio pad od 12 odsto, odnosno od 5 milijardi dolara kada su trajno suspendovali Trampa. Očito je to jedini način da se udari na duboku državu. Poželjno je da svaka država napravi neku svoju društvenu mrežu, da uloži maksimalno u sopstvene hostinge, zapravo da se ulaže u digitalno osavremenjivanje, jer kako je nedavno turski predsednik Erdogan to iskreno saopštio- na delu je digitalni rat.

Sve u svemu, borba za slobodu izražavanja i misli je počela. Sa verom u Boga, do pobede!

Kurir