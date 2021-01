FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Danas je potpao pod Đilasov uticaj! Taj bih uticaj mogao izraziti u sumama, lično ih je Đido "procurio"

Nepogrešivo sam znao da će moj kolumnistički štim kolega Teofil Pančić, satrudbenik na sizifovskom poslu džaba krečenja - koji je u poslednjih trideset godina prolio možda i više terabajta na čeprkanje po srcu srpske tame, nego ja - u prvom sledećem broju Vremena obznaniti svoje viđenje stvari.

Još nepogrešivije sam znao šta će (i kako će sve) Teofil reći, ne, naravno, kojim rečima i kojim redosledom; ali suštinu da; staro je to tekstualno poznanstvo. Ja ću s moje strane reći ono što sam jednom već rekao: Da bi do kraja prozreo mehanizme funkcionisanja srpskog matriksa, Teofilu ne nedostaje ni volja, ni izoštrena percepcija, ni pojmovni aparat, nego 13 godina (toliko je mlađi od mene), iskustvo još jednog večnog vraćanja istog i (vrlo verovatno) još jednog političkog ubistva.

Tek tada će mu pući pred očima. A - šta to? Ništa. Nešto slično je nakon prosvetljenja rekao i Gotama Buda: „Veliko, savršeno i bla, bla, bla buđenje mi nije donelo ništa, zato se i zove veliko, savršeno i bla, bla, bla buđenje.

Osim (očekivanih) pohvala mom pregalaštvu, Pančić je izneo i (takođe očekivane) zamjerke. Kaže Teofil da bi sve to bilo manje-više u redu da nisam pribegao nespretnoj „vađevini“ da sam iz Danasa prešao u Kurir „zbog Đilasovog uticaja“. To, naravno, nije tačno, ali je daleko od vađevine koliko i Đilas Dragan od Đilasa Milovana.

Tako sam to formulisao u nameri da, uprkos svemu, sačuvam obraz delu redakcije Danasa koji je potpao pod Đilasov uticaj. Da sam rđa, taj bih uticaj mogao izraziti u egzaktnim (sitnim) sumama. Imam podatke. Procurili u javnost. Lično ih je Đido „procurio“. Tako to funkcioniše u Matrixu. Moj si, bato. Žigosan.

Budući da se brzo pokazalo da taj (manji) deo redakcije, na čelu s glodurom, nema obraza, Teofilu ću reći ono što on inače dobro zna, ali naprosto neće da zna po istoj matrici po kojoj Tamna strana srpskog meseca „ne da Kosovo“.

Iz Danasa sam otišao zbog sve otvorenijeg neprijateljstva jednog dela redakcije, npr. eminentne Jasmine Lukač, koja, je li, nema nikakve veze sa Đilasom (urnebesni smeh vrabaca iz ofa) - a koja mi je pre godinu dana u lice rekla da bi me, da se ona pita, „oterala iz Danasa“, kao i zbog sve učestalijih dubara glodura Draže, koji je na udarnim stranama rubrike Dijalog, tamo gde pišu najbolja Danasova i spoljnosaradnička pera, stao objavljivati sublesaste članke polupismenih anonimusa koji su iznosili dokaze o mojoj moralnopolitičkoj nepodobnosti i mojoj tesnoj saradnji sa Vučićem.

Tek sad dolazi ono glavno. „Ima tu“, piše Teofil, „jedan problem.“ „Koliko god Vučić bio više posledica nego uzrok, ništa se u ovoj zemlji neće i ne može pokrenuti u dobrom pravcu dok njegova za zemlju i društvo dubinski oštećujuća vladavina ne bude okončana i demontirana“.

„Zna to dobro Basara, odlično“, dalje će Teofil, „ali je u jednom trenutku počeo da zaboravlja da to pomene u svojim kolumnama“. Šta na to kaže Basara, o tome u sutrašnjoj kolumni. Nemam više karaktera.

