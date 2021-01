MILOVAN JOVANOVIĆ: Nikad bolji odnosi Srbije i Nemačke

Premijer pokrajine Severne Rajne-Vestfalije Armin Laset izabran je za novog predsednika Hrišćansko-demokratske unije CDU, najjače nemačke stranke. Glasovima većine delegata ovaj bivši advokat i novinar porazio je glavnog protivkandidata i dugogodišnjeg protivnika Angele Merkel, multimilionera Fridrika Merca.

Put ka uspehu trasirala je kancelarka Merkel, koja je lobirala i snažno podržavala svog dugogodišnjeg saradnika.Važnu ulogu u Lasetovoj pobedi odigrao je i trenutno najpopularniji političar u Nemačkoj, ministar zdravlja Jens Span.

Pitanja koja se nameću jesu kakva je budućnost stranke koja je decenijama određivala pravac kojim se Nemačka kreće i da li je kancelarka Merkel ponovo pogrešila kao u decembru 2018. godine, kada je na stranačkom kongresu isforsirala izbor svoje miljenice Anegret Kramp-Karenbauer za svoju naslednicu.

I ovog puta na kongresu CDU (prvi put u istoriji Nemačke kongres održan onlajn) rezultat u korist pobednika nije bio ubedljiv, što pokazuje da je CDU ozbiljno podeljena između dva programa i koncepta vođenja i pozicioniranja stranke. Pokrajinski izbori koji slede u martu u Baden-Virtembergu, Hesenu i Rajni-Palatinatu, u Tiringiji u aprilu i Saksoniji-Anhaltu u junu odrediće dalju sudbinu Armina Laseta. U slučaju ubedljive pobede CDU na ovim izborima, Lasetu će porasti šanse da on bude kandidat stranke za budućeg kancelara. Ukoliko izborni rezultati budu ispod očekivanja, glavni favoriti za mesto prvog čoveka nove nemačke vlade biće Markus Zeder i Jens Span.

Premijer Bavarske, najveće nemačke savezne države, potrudiće se da postane prvi kancelar u istoriji Nemačke koji dolazi iz bavarske hrišćansko-socijalne unije CSU, sestrinske stranke CDU. Svoju šansu vreba i zvezda u usponu nemačke politike, aktuelni ministar zdravlja Jens Span, koji je svoju podršku Lasetu za izbor prvog čoveka stranke uslovio podrškom za mesto kancelara. Od novog lidera CDU se očekuje da svojim iskustvom, smirenošću i pregovaračkim veštinama pomiri zavađene struje unutar stranke. Armin Laset je odraz kontinuiteta politike Angele Merkel, političar koji se zalaže za pragmatičnu saradnju sa Moskvom i Pekingom, ali i neko ko u SAD vidi najznačajnijeg partnera izvan EU, čiji je značaj od presudne važnosti za bezbednost Evrope.

Laset smatra i da Nemačka treba da ojača svoje odnose sa Francuskom i da upravo ta zemlja treba da bude njen najvažniji saveznik u Evropi. Ključni politički događaj ove godine u Evropi biće redovni parlamentarni izbori u Nemačkoj, koji će se održati 26. septembra. Tada će se era Angele Merkel, koja je u četiri puna vezana mandata bila kancelar, konačno završiti. Nemačka neće menjati svoj odnos prema Srbiji bez obzira na to ko bude na čelu njene vlade. U poslednjih nekoliko godina odnosi dve zemlje napredovali su do najviše tačke u zajedničkoj istoriji. U prilog tome govore podaci koji pokazuju nivo ekonomske, privredne, zdravstvene, naučne i svake druge saradnje. Najveće zasluge za to pripadaju predsedniku Srbije, to često ističu i najvažniji političari u Nemačkoj.

Kurir