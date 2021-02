MILOVAN JOVANOVIĆ: EU je pala na ispitu

Evropska unija se sve više suočava sa opravdanom kritikom i negodovanjem javnosti zbog nedovoljne količine nabavljenih vakcina i sporog vakcinisanja protiv kovida 19. Početak vakcinacije krajem prošle godine probudio je optimizam da će se borba sa najvećom pošasti sa kojom se svet suočio još od Drugog svetskog rata uskoro okončati.

Nažalost, euforija je počela da jenjava kada se utvrdilo da Evropska komisija nije na vreme naručila i obezbedila potrebne količine vakcina kompanija „Fajzer/Bajontek“ i „Moderne“. Uz sve to, Evropskoj agenciji za lekove bilo je potrebno neshvatljivo mnogo vremena kako bi dala zeleno svetlo za upotrebu ove dve vakcine. Nasuprot Evropskoj uniji, Izrael, UAE, SAD, Britanija i Japan munjevito su otpočele trku za nabavkom što većeg broja vakcina. Rusku vakcinu „sputnjik V“ i kinesku „Sinofarmovu“ Brisel nije ni uzeo u razmatranje, pre svega iz političkih razloga, ali i zbog pokušaja da se razvije i ojača evropska farmaceutska industrija. Situaciju je dodatno zakomplilovala ogromna potražnja za „Fajzerovom“ i „Moderninom“ (namenjena pre svega za američko tržište) vakcinom, čiji proizvođači ne mogu da proizvedu i isporuče naručene doze u predviđenom roku.

Neuverljivo zvuči objašnjenje briselskih zvaničnika da nabavka vakcina kasni jer je bio neophodan konsenzus država članica EU da jedino Evropska komisija može biti nadležna za pribavljanje vakcina, a ne svaka zemlja pojedinačno. Navodno, time bi se obezbedio ravnopravni pristup vakcinama i izbegao scenario kao u vreme nabavke i raspodele maski, rukavica i respiratora.

Primedbe na račun EU stižu i zbog zastoja sistema Kovaks, koji ima za cilj da siromašnim zemljama omogući brz i pravičan pristup vakcinama. Jednostavno, nema valjanog i logičnog opravdanja za situaciju u koju su dovedeni svi stanovnici Starog kontinenta.

Po planu Brisela, do kraja leta trebalo je da se vakciniše najmanje 70 odsto stanovnika EU. Kako danas stvari stoje, to će biti teško izvodljivo, s obzirom na to da vakcine koje su odobrene u EU ne stižu u dovoljnim količinama. Do sada je u EU od kovida 19 umrlo vise od 420.000 ljudi i ukoliko se pandemija u najskorije vreme ne stavi pod kontrolu, broj umrlih će biti još veći. Prepuštanje Evropskoj komisiji da obezbedi dovoljne količine vakcina pokazalo se kao iracionalna odluka koja je doživela potpuni krah. U poslednjih petnaest godina troma, nemoćna, bezidejna, nesposobna, korumpirana, kompromitovana, ponižena, podeljena i posvađana birokratija EU po ko zna koji put pala je na ispitu.

Nedavni rezultati Univerziteta Oksford, koje je objavio Fajnenšel tajms, pokazuju da je Srbija trenutno druga zemlja u Evropi, a sedma u svetu po procentu vakcinisanih građana. Taj podatak naveo je brojne medije i političare u EU da zbog ovog velikog uspeha pohvale Srbiju i njenog predsednika.

Kurir