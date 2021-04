VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Iracionalni svet

Izraziti sam protivnik bilo kakvih pregovora sa opozicijom o izbornim uslovima. Jednostavno, te ljude nikakvi razgovori nikada nisu ni zanimali, već su im služili kao paravan za traženje alibija zašto da izbore bojkotuju, ne želeći nikada sebi da priznaju da nije problem u izbornim uslovima, već u njima takvima kakvi jesu. Jednostavno, njih bojkotuje narod. No, čak i da se ti pregovori dogode, najpre bi trebalo da sama opozicija ima između sebe pregovore, jer njih ni sam Gospod ne može da pohvata za šta se oni zalažu. Jedni hoće strance kao garante u pregovorima, drugi neće ni da čuju za strance, jedni hoće jedinstvenu platformu, drugi su za više pregovarača... Sve u svemu, to je potpuna katastrofa i, pravo da vam kažem, blago svakoj vlasti sa ovakvom opozicijom. Na Vučićevom mestu, gajio bih Đilasa i društvo kao malo vode na dlanu.

Lista zahteva te egzotične družine je priča za sebe. Postavlja se pitanje ima li ikakvog smisla uopšte pokušavati bilo šta racionalno razgovarati sa tako iracionalnim ljudima. Možda da im aktuelna vlast ponudi u startu imaju jedno 20 odsto prednosti ili da im se garantuje unapred pobeda i dolazak na vlast?

Svakako, ne bih da analiziram tačku po tačku besmislenih predloga koje su podneli, jer to je toliko neozbiljno da i ne zaslužuje bilo kakav osvrt.

Ono na šta bih želeo da se osvrnem jesu konstantne pridike kako Srpska napredna stranka koristi navodno nedozvoljene metode da bi ostvarila izbornu pobedu. Jedna od tih „nedozvoljenih“ metoda je obilazak tzv. sigurnih glasova i dovođenje sigurnih glasača na biračko mesto. Tokom same izborne kampanje svaka stranka, vodeći kampanju „od vrata do vrata“ ili predstavljajući svoj program po štandovima, svakako prikuplja one koji će da se izjasne da će sigurno glasati za nju. Na dan izbora svi sigurni glasači se pozivaju iz kol-centra i izvode se na glasanje.

To odvajkada rade sve stranke i naravno da onaj ko ima dobru infrastrukturu tu će kampanju najbolje moguće odraditi. Dok je Demokratska stranka sa sve Tadićem i Đilasom na čelu to radila, to je izgleda bilo demokratski. Sada izgleda nije, jer očito ne mogu da skupe ijedan siguran glas. Odmah da nagovestimo da ćemo kao stranka još jače raditi ovu kampanju i nemojte imati nikakvu dilemu da ćemo se svim silama potruditi da bude savršena.

Naravno, na sam izborni dan imaćemo mobilne ekipe, imaćemo ekipe na terenu, beležićemo koga smo izveli, a koga nismo i borićemo se apsolutno za svaki glas. Jednostavno, to je nešto što je apsolutno dozvoljeno, jer nikog ne prisiljavamo da nam upiše svoj siguran glas, a na sam dan izbora cilj nam je da naš siguran glasač izađe i da zaokruži našu listu ili našeg kandidata.

Takođe, jedna od primedbi bila je zašto se tako grčevito borimo da baš svuda vladamo. To je toliko idiotski da nemam reči. Mi smo osnovali stranku da bismo sproveli ono za šta se zalažemo. Da bismo to sproveli, moramo da pobedimo i apsolutno želimo svuda da pobedimo i svaki put želimo bolji rezultat od prethodnog.

Ne zadovoljavamo se prosekom i hoćemo uvek da gradimo pobednički mentalitet. Luzerima koji svoje poraze pravdaju time što im je uvek neko drugi kriv, a ne oni sami, ostavljamo da grade oko sebe oreol gubitnika. Nemamo ništa protiv toga.

