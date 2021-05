ALEKSANDAR ĐONDOVIĆ, GLAVNI UREDNIK KURIRA: Osamnaest godina Kurira - svedočanstvo jednog vremena

Kurir danas puni 18 godina. U ovom turbulentnom vremenu slaviti ovakav jubilej nije mala stvar, a u to smo još više uvereni kada se osvrnemo na naše odrastanje i sve ono kroz šta smo prošli na tom putu. Bez lažne skromnosti, imamo čime da se ponosimo!

Sticajem okolnosti, kao student, našao sam se u prvoj redakciji Kurira 2003. godine, kao novinar početnik. Danas, 18 godina kasnije, jasno je da je ta redakcija, hteli to neki da priznaju ili ne, u mnogo čemu postavila standarde kada je tabloidno novinarstvo u pitanju (koje je svugde u svetu, osim u Srbiji, priznata novinarska forma). Jer od prvog broja Kurir je stavio do znanja da donosi nešto novo i drugačije od svega do tada. Taj duh da uvek budemo prvi, najbrži i najbolji, a uvek samo svoji, zadržali smo do danas.

Od prvog dana Kurir je pokazao da su mu na prvom mestu bili čitaoci. I sve što smo radili trudili smo se da bude za njih, koliko god to nekome bilo po volji ili ne. Svih ovih godina borili smo se za prava malog čoveka, bili smo njegov glas i oružje u borbi za bolji život - protiv moćnika iz politike i biznisa, protiv kriminala, protiv korupcije, protiv nepravde, protiv potlačenosti... Da smo u tome bili uspešni, da su taj put i borba postali naš zaštitni znak, najbolje se potvrđuje rečima naših čitalaca: „Završićeš u Kuriru“.

I tako je i bilo. Nebrojeno je afera koje je Kurir otkrio, tajni koje je saznao, moćnika koje je raskrinkao, zlodela koje je razotkrio... I danas se mnogi koji nešto kriju više od svega plaše da ne osvanu na naslovnoj strani Kurira. Osamnaest godina Kurira svedočanstvo je jednog vremena, svedočanstvo najvažnijih događaja koje smo svi zajedno proživeli. I za sve to vreme, uvek smo bili na strani naroda i uvek na strani Srbije.

S vremenom smo se menjali i rasli, ali smo ostali verni sebi i svojim vrednostima. Danas smo ozbiljniji, odgovorniji, zreliji, pametniji, ali kao i prvog dana, jednako hrabri, oštri, beskompromisni, sa stavom i bez straha. U međuvremenu je član naše porodice postao i portal Kurir.rs, koji i danas kopira većina modernih portala. Od prošle godine jači smo i za televiziju Kurir, što nas čini jedinim medijem u Srbiji koji ima novine, sajt i televiziju.

I na kraju, Kurir nikada ne bi postao to što jeste bez novinara i urednika, foto-reportera, prelamača, lektora, dokumentarista, bez menadžmenta, ljudi iz marketinga i advertajzinga, pravne i finansijske službe, bez sekretarica, vozača, momaka iz obezbeđenja... Ovo je dan svih nas zajedno.

Kako smo počeli 6. maja 2003, nastavljamo i danas. I obećavamo da ćemo takvi i ostati! A vama čitaocima hvala na podršci, za vas ćemo uvek biti tu!

