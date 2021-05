VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Svaka bi fukara da ubije vuka

Klupko se odmotava, mulj na površinu izlazi. Svaki dan izbijanja tog mulja na površinu nosi nova saznanja na koja se zgražavamo. Najpre jer su strašna, a potom jer niko od nas nije mogao da poveruje da bi tako nešto činili oni koji su slovili do koske za naše. Oni za koje se mislilo da su najodaniji, naša okosnica, nosioci naše ideje. Ipak, po ko zna koji put se pokazala na delu surovost čuvene latinske izreke Homo homini lupus est - čovek je čoveku vuk. Ovde su naši gladni vukovi hteli da progutaju Vučiće.

No, Vučići su nekako uspeli da budu mudriji. Bogu hvala na tome, jer ne smem ni da pomislim šta bi bilo da je epilog bio da su izgladneli kurjaci uspeli u nameri.

Svakodnevno dobijam odgovore oko kojih sam dugo razbijao glavu. Sada se otvaraju vidici ko je i zašto nameštao po medijima aferu „Jovanjica“ i čiji su megafoni oko te afere pojedini opozicioni političari i mediji. Sada se sve više uviđa ko je godinama unazad nameštao i podmetao laži po medijima kako bi kriminalizovao Andreja i Danila Vučića.

Biću iskren, to su bile naše fukare. Izgladneli čopor kurjaka koji je po svaku cenu želeo da se domogne moći i vlasti ne birajući sredstva. Cilj kriminalizovanja brata i sina predsednika države bio je upravo u tome da ako bi nekom prilikom neko i pripucao na njih, uvek bi se imalo opravdanje - stradali su u kriminalnom obračunu. Posle takvog belaja sam Aleksandar Vučić bio bi laka meta.

Ubijen psihički, jer mu je stradao brat ili dete uz optužbe da su bili kriminalci, njemu ne bi preostalo ništa do da podnese ostavku i da tako slomljen zauvek ode u političku penziju. Naša fukara je za sve to obavila opsežne pripreme. Prikupili su ozbiljne svote novca od kojih bi vam se zavrtelo u glavi. S tim novcem pod svojom kontrolom imali su veliki deo represivnog aparata, stvorili su ozbiljnu paravojnu formaciju od raznoraznih ubica koje su do zuba naoružali i dali im unosne poslove, držali su na liniji određene tužioce koji, gle čuda, učestvuju baš u procesima koje je ta naša fukara kreirala, držali su i određene sudije, predsednike sudova, novinare, političare i u vlasti i u opoziciji, medije. Da, tako je bilo.

Gde su pogrešili?

Alavost. To ih je ubilo. Bez znanja i obrazovanja nisu imali kapacitet da do kraja izguraju ono što su naumili. Bili su osuđeni na grešku, a onda je krenuo njihov sunovrat. Pisao sam već da novac igra važnu ulogu, ali ne i presudnu. Novcem se sve može kupiti, osim ugleda i znanja. Ova naša fukara je bila i bez ugleda i bez znanja. Takve je oko sebe okupljala. Kada okupljaš takve osobe oko sebe, onda rastu i izdaci, jer takvi su alavi na novac i materijalno. To im je jedini motiv u životu.

Da bi do novca došli, počnu da čine ludačke korake, jer novac je kao droga - postaješ njegov zavisnik. Počneš u svakog da sumnjaš, izmišljaš neprijatelje, počneš da prisluškuješ nekadašnje prijatelje, izgubiš osećaj bilo kakvog poštovanja, pa čak i za one koji su te stvorili i bez kojih bi bio niko i ništa, jer, bože moj, umisliš da si veliki zato što imaš mnogo novca.

Tada dolazi do pucanja i tada pokazuješ da si ništa drugo do fukara. Tada poželiš da skloniš i onog ko te je izmislio. Što Baja Mali Knindža u pesmi svojoj peva - „svaka bi fukara da ubije vuka“.

Ovog puta vuk je samleo fukare. No, neka vuk bude svestan da će se sada pojedine fukare primiriti. Čim osete šansu, eto njih opet.