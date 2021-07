VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Pismo kolegama u rovovima

Poštovane kolege advokati koji se koljete za pozicije u advokatskim komorama,

Prinuđen sam ovim putem da se obratim, jer nisam neko ko piskara po advokatskim Vajber grupama, što otvorenim, što zatvorenim. Međutim, gle čuda, bez obzira na činjenicu da ne učestvujem u bilo kakvim polemikama po tim grupama, moje ime se veoma često na istim pominje i muka mi je od raznih skrinšotova koje mi prijatelji šalju. O sebi sam pročitao takve budalaštine koje pišu ljudi koji me nikada nisu upoznali, niti reč sa mnom prozborili. Oni o meni i mom radu izgleda znaju sve, bolje i od mene samog. Zaista se iznenadim kada pročitam sa kim sam se negde sastao, za koga u ime vlasti lobiram da bude u rukovodstvu Advokatske komore Srbije, da li sam stručan ili nisam stručan... Posebno je zanimljivo da o mojoj stručnosti najviše govore i pišu oni koje nikada u životu nisam upoznao.

Elem, ne želeći da ulazim zašto sam pojedinim kolegama tako interesantan, da li me vole ili ne vole zbog mog političkog opredeljenja, imam potrebu da jednom za sva vremena otklonim od sebe besmislice vezane za navodno moje angažovanje oko lobiranja za novo rukovodstvo Advokatske komore Srbije. Uvažene kolege, posebno vi gospodo koji lažete po tim grupama i izmišljate budalaštine, očito zbog vaših unutarklanovskih borbi za pozicije, NE ZANIMA ME ko će biti novo rukovodstvo Advokatske komore Srbije. Apsolutno me, kolokvijalno rečeno, boli uvo koja je struja protiv koje, ko sa kim šuruje, ko se sa kim mlati po kafićima, ko priziva pojedince iz vlasti u pomoć i kupuje sebi pozicije i sl. Svi koji se na mene pozivate ili obmanjujete po grupama da sam navodno stao iza nekog, vi ste ozbiljni lažovi. Za sve vas imam jednu molbu - skinite mi se s grbače!

Nikada nijednu ružnu reč o bilo kom od vas nisam rekao. Nikome se nikada nisam ružno obratio. Mesecima ćutim na razne laži koje piskarate o meni u nadi da ćete sa tim prestati, međutim, ovo polako dolazi do faze kada kap preliva čašu. Da budem čak skroz precizan, toliko ste mi svi vi koji se tučete za te pozicije po komorama odvratni da bih radije pristao da nemam hleb da jedem nego da za bilo kog od vas nešto učinim. Jedino što me zanima vezano za rad komora, što Srbije, što moje matične beogradske, jeste da mogu normalno i nesmetano da obavljam svoj posao u skladu sa advokatskom etikom, Zakonom o advokaturi i pravilima koje komore propisuju. Onog momenta kada sam ušao u advokaturu, prihvatio sam i pravila koja komore propisuju, tako da šta god i kako god da se odluči, ja ću to poštovati i nikada neću javno istupati protiv odluka koje komore donesu. Smešno mi je samo kada neki od vas govore kako su nezavisni, a dobro znam da su zbog svojih pozicija svako malo trčkarali kod pojedinih predstavnika vlasti da dobiju podršku. Što se mene tiče, radite šta god hoćete, glumite da ste nezavisni, trčite od jednog do drugog političara, što vlasti, što opozicije, pripisujte sebi navodne zasluge za dobrobit advokature, obezbeđujte sebi pozicije, samo od mene dalje ruke u smislu povezivanja sa bilo kojom od vas zaraćenih strana.

P. S. Ovo je bio moj prvi i poslednji odgovor na ovu temu.

Svako dobro svima!