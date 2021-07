VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Prelilo je čašu

Strašne su stvari koje je nedavno Aleksandar Vučić izneo u intervju za televiziju Pink. Strašne da strašnije ne mogu biti. Problem je što se u ovoj državi niko ne bavi nikakvom analizom izrečenog, već se sve na primitivan način koristi u politikantske svrhe da bi se neko pljunuo ili omalovažio. To se posebno odnosi na tzv. opozicione medije, odnosno one koje direktno kontroliše dvojac Đilas-Šolak.

No, ne bih da se bavim perifernim i nebitnim osobama kao što su oni, mada mi jeste čudno to što su dopustili da njihovi mediji budu poslednja brana za Belivuka i društvo. Samo se čeka tekst na nekom od njihovih portala ili prilog na nekoj od njihovih televizija u kome će Belivuka, Miljkovića i ostale likove proglasiti za narodne heroje i žrtve režima.

No, vratimo se onome što je Vučić izneo. Elem, definitivno imamo potvrdu da je policija korišćena u privatne svrhe jednog od mafijaških klanova kako bi se uklanjali pripadnici suparničkog mafijaškog klana.

Da uprostimo narodu, umesto da je policija brinula o onome što je njena dužnost, a to je bezbednost građana, brinula je o tome gde se kreću pripadnici jednog od mafijaših klanova, ali ne da bi ih pohapsila, već da bi dojavila pripadnicima drugog mafijaškog klana njihovo kretanje i kako bi ih ovi lakše likvidirali.

Suštinski, policija je bila u službi jednog mafijaškog klana. Njihova privatna policija. Otuda nema potrebe dalje nešto razvlačiti i odugovlačiti, već jasno pozvati na odgovornost one koji su rukovodili u tom momentu policijom - od ministra unutrašnjih poslova, direktora policije, državnih sekretara, raznoraznih načelnika...

Ne postoji nikakva šansa da me bilo ko uveri kako vrh MUP nije znao za ovakve stvari. Dodatno, nema teorije da me neko ubedi da vrh MUP nije znao da se prisluškuju predsednik države i njegovi saradnici. To se jednostavno isključuje kao mogućnost.

Vučićeva odgovornost se , sa druge strane, može sagledati najpre kroz činjenicu da očigledno nije bio spreman da poveruje da se takve stvari zbivaju, verujući u ljude koje je na neki način politički odgojio. Ipak, po ko zna koji put dođosmo do one legendarne replike iz filma „Boj na Kosovu“ kada poturica Hamza govori: „Kada su ruke Turčinu krvave do lakata, poturici moraju biti do ramena“.

Tako je i ovde slučaj. Oni koji su preuzeli pod svoje one koji su držali ove zveri pod svojom komandom očito su ruku krvavih do lakata, a ovi što su želeli da kupe svoju poziciju za budućnost, pa možda i da preuzmu vlast na vrlo perfidan način, recimo uklanjanjem nekog Vučiću bliskog, njima ruke moraju da budu krvave baš do ramena. Doduše, krvlju su ih izmazali njihovi pešadinci koji su sekli ljude na komade u Ritopeku.

Odvratno da odvratnije ne može biti. Sada je svima jasno odakle one sulude priče o Andreju Vučiću kao vlasniku svega po Srbiji, sada je svima jasno odakle priče koje su kriminalizovale Danila Vučića i sada je svima više nego jasno da je taj i takav MUP i više nego odlično sarađivao sa ovom našom nesrećnom opozicijom koja je u dogovoru sa njima plasirala besmislice i laži o Vučićevoj porodici preko medija i navodno istraživačkih portala.

Sada postaje jasno kako je nastala „Jovanjica“ i ko je i kako izmislio tu lažnu aferu. Vučić je, nažalost, gajio zmiju u nedrima i dok se on brinuo da ovu zemlju podigne iz blata, njegovi saradnici su hteli njega da udave u tom istom blatu. Da budemo načisto, još nije do kraja isplivao, jer oni i dalje drže mnogo toga u državi pod svojom kontrolom, a ne tako mali broj pucača im je i dalje na slobodi. Prelilo je čašu!