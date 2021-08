FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Veleizdaja Boškićeva

Iz naslova ste, pretpostavljam, dokonali da će tema naše današnje kolumne biti skretanje Boškića Obradovića s puta pravednika i stupanje na put izdaje koji je birvaktile trasirao Vuk Branković.

Grdno je Boškićevo prestuplenije. Pre neki dan se na nekom vinskom teferiču pojavio u Visokom društvu. Nije on bio jedino divno opoziciono stvorenje koje je s Vučićem pilo rujno vino u potaji. Bilo ih je još i svi su bili različiti, samo im je jedna stvar bila zajednička - tu im je u suštni bilo mesto. I tu bi im mesto i bilo da ima mesta za njihove ambicije. Ali, jbg, mesta nema, sve popunjeno.

Nije inače u skladu s dobrim političkim običajima da političari iz opozicije javno teferiče s političarima iz vlasti (privatno je OK). Takve stvari su pre svega politički promašaj za opoziciju. Jer pazite. Čim su videli Boškića u Visokom društvu, stotine i stotine hiljada njegovih glasača (smeh vrabaca iz offa) zacelo su ovako pomislili - koga to on zajebava, zove nas da motornim testerama i gladovanjem rušimo Vučića, a ovamo s njim pije rujno vino, i to ne u potaji, nego - o, skandala - javno, na televizoru.

Ako su opozicionari nešto izgubili, tj. ako još išta imaju da izgube, Visoki somelijer je opet nešto dobio. Dobio bi i da je na trandibal pozvao Kropotkina ili, recimo, Bokasu. Napravio je takav sistem da kad god neko nešto izgubi, on dobije. To je taj famozni Katch all. Setimo se: DS i JexS su najpre izgubili kompas, potom obraz i razum i Visoki je na kraju dobio izbore.

Vratimo se mi na temu. Očekivao sam da će akademik Teodorović u etar lansirati hit tvit „Boško, nemoj posle da bude samo sam pio vino“, ali to se iz nekog razloga nije dogodilo. Ali ako je Teodorović oćutao, Boškićevi partneri iz nekadašnjeg Trija fantastikus nisu. Bilo je tu grdnog ibreta. Amoka, međutim, nije bilo.

Što ne znači da nije bilo društvenomrežne zajebancije, od kojih su mi se najbolje svidele dve. Jedna Zorana Vuletića (GFD), koji je napisao, citiram: „Predlažem redakciji N1 da se nakon trodnevne žalosti za Boškom okrene ipak pravom opozicionaru, Srđanu Ðogu“ i druga, još konciznija, Nikole Samardžića, koji je primetio da Ðidu, Didu, Dildu i kompaniji ne smeta to što je Boškić ljotićevac (u seoskom značenju te reči, prim. aut.), ali im smeta to što pije vino s Vučićem.

U poslednji čas, takoreći pred zaključenje broja, naumih da se obavestim šta li je Vesna Pešić, Vedrana Rudan srpske politike, imala da kaže na temu Boškićevog teferičenja s Vučićem i ne bez čuđenja videh da to nije komentarisala, ili je - ako jeste - meni nevičnom tviter pretrazi nešto promaklo. Ali sam zato saznao da je Pešićka na ivici istorijske odluke da prestane gledati televizor N1. Što će - ukoliko Pešićka odluku sprovede u delo - biti znak da N jedinica stavi katanac na bravu. Za koga onda da emituje program? Pravni lek: pronađite u biblioteci knjigu Kornelijusa Kastorijadisa „Uspon beznačajnosti“ i pročitajte je od korica do korica.