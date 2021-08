Milovan Jovanović: Poljska vlada pred pucanjem

Poljska vladajuća konzervativno-nacionalistička koalicija izgubila je većinu u Donjem domu parlamenta (Sejm) nakon što je premijer Moravijecki razrešio potpredsednika vlade i ministra razvoja, rada i tehnologije Jaroslova Govina, šefa partije Sporazum. Koalicija Ujedinjena desnica, koju čine tri partije: Pravo i pravda (PiS), Ujedinjena Poljska i Sporazum, na vlasti je od 2015, ali je proteklih godinu dana poljuljana usled međusobnih razlika i nesuglasica, koje su dovele do napetosti i nesklada.

„Ova smena je de fakto razbijanje vladajuće koalicije i kraj Ujedinjene desnice. Izlazimo iz vlade uzdignute glave“, izjavio je Govin. To, međutim, ne znači da vlada automatski pada, jer je za tako nešto neophodno i izglasavanje nepoverenja u Skupštini. Stranka Sporazum ima 10 od 460 mesta u Sejmu, što znači da će Pravo i pravda biti prinuđeni da traže podršku drugih poslanika, i to najverovatnije iz krajnje desnice, koju predvodi savez Konfederacija.

Kritika vlade zbog sukoba sa EU oko radikalne reforme pravosuđa, zatim protivljenje novom ekonomskom programu i nacrtu amandmana na Zakon o radiodifuziji bili su kap koja je prelila čašu.

Pre dve nedelje, Moravjecki je smenio zamenicu ministra razvoja, rada i tehnologije Anu Kornecku zbog toga što je kritikovala vladine poreske reforme, da bi ubrzo zatim smenio i vođu Sporazuma zbog toga što je izričito bio protiv uvođenja amandmana na zakon o medijima kojim bi se sprečilo da kompanije koje nisu u EU poseduju većinski udeo u poljskim medijima. Po Govinu, takav amandman sigurno bi kršio principe medijskih sloboda.

Za razliku od njega, premijer i predsednik stranke PiS Mateuš Moravjecki smatra da je zakon potreban kako bi se sprečilo da ruski ili kineski mediji preuzmu poljsku televiziju.

Bez obzira na to što je hiljade Poljaka protestovalo, Sejm je u sredu ipak izglasao zakon za koji opozicija tvrdi da predstavlja pokušaj da se ugasi informativni TV kanal N24, koji kritikuje vlast i u sastavu je mreže TV N. Ova mreža je u vlasništvu američke kompanije Diskaveri. Da bi zakon stupio na snagu, neophodno je da se usvoji i u Senatu (100 senatora). To će biti teško jer opozicija od 2019. ima većinu u Gornjem domu parlamenta. Dakle, u slučaju da Senat ne izglasa zakon, on će se ponovo vratiti na glasanje u Sejm, gde će za njegovo usvajanje biti potrebna apsolutna većina. Ovim potezom PiS je stavio prst u oko SAD, koje su ključni saveznik Poljske, i dodatno produbio zabrinutost EU zbog medijskih sloboda u ovoj zemlji. Bela kuća je upozorila da predsednik Bajden pomno prati dešavanja u vezi sa medijskim zakonima, dok je grupa američkih senatora iz Demokratske i Republikanske stranke izdala zajedničko saopštenje u kojem poziva Varšavu da razmisli pre nego što preduzme bilo koju meru jer bi svaka odluka o primeni ovog zakona mogla imati negativne implikacije na odnose između SAD i Poljske.

Opstanak vlade ozbiljno su dovedeni u pitanje. Rasplet krize neće još dugo moći da se odlaže. Naredne nedelje pokazaće da li vodeća vladajuća partija ima načina da sanira političke potrese ili će Poljaci morati na vanredne parlamentarne izbore.